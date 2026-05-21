Truyền thông Ấn Độ đưa tin Tvesha Sharma qua đời ngày 18/5 tại nhà riêng ở Bhopal. Nữ diễn viên được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ khi đang mang thai, khiến dư luận nước này chấn động.

Theo gia đình nạn nhân, sau khi kết hôn với luật sư Samarth Singh vào tháng 12/2025, Tvesha từ bỏ công việc tại Noida để chuyển về sống cùng chồng. Anh trai cô, thiếu tá quân đội Ấn Độ Harshit Sharma cho biết em gái thường xuyên bị nhà chồng gây áp lực về tiền bạc và tinh thần.

Gia đình tiết lộ họ từng chi khoảng 20 triệu rupee (hơn 5 tỷ đồng) cho đám cưới, bao gồm tiền mặt, vàng và các chi phí tổ chức. Tuy nhiên sau hôn lễ, phía nhà chồng vẫn tiếp tục đòi thêm tài sản, thậm chí ép nữ diễn viên giao nộp khoản đầu tư cá nhân trị giá khoảng 2 triệu rupee (hơn 500 triệu đồng).

Đáng chú ý, đoạn tin nhắn Tvesha gửi cho mẹ ruột trước khi qua đời 5 ngày cũng được công bố. Trong đó, cô liên tục cầu cứu: “Con đang vô cùng đau khổ… Họ luôn nghi ngờ con, Samarth còn hỏi đứa bé trong bụng là của ai. Mau đưa con đi khỏi đây… Cuộc sống của con đã trở thành địa ngục”.

Ban đầu, cảnh sát nghi đây là vụ tự tử. Tuy nhiên sau khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vết bầm tím và thương tích cũ trên cơ thể nạn nhân, được cho là không phù hợp với dấu hiệu treo cổ thông thường.

Gia đình Tvesha cáo buộc cô từng bị ép phá thai và nghi ngờ đây có thể là vụ giết người được dàn dựng thành tự tử. Họ đã yêu cầu tiến hành khám nghiệm tử thi lần hai.

Trong khi đó, mẹ chồng nạn nhân phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng Tvesha có vấn đề tâm lý và lệ thuộc thuốc. Phía gia đình nữ diễn viên phản ứng dữ dội trước phát ngôn này, đồng thời cho biết cô từng bí mật mua vé tàu để trở về nhà mẹ đẻ trước khi xảy ra bi kịch.

Hiện Samarth Singh được cho là đã bỏ trốn. Cảnh sát Ấn Độ đã lập tổ điều tra đặc biệt, đồng thời phát lệnh truy nã và treo thưởng để tìm kiếm tung tích người này.

Tvesha Sharma là diễn viên, người mẫu và từng đăng quang một cuộc thi nhan sắc vào năm 2012. Theo truyền thông Ấn Độ, cô được nhận xét sở hữu ngoại hình đậm nét Á Đông và thường xuất hiện tại các sự kiện giải trí, thời trang địa phương.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Tvesha còn gây chú ý với phong cách sống hiện đại và hình ảnh quý cô thanh lịch trên mạng xã hội.

Nguồn: NDTV