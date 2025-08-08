Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, trong đó đề xuất tăng nặng mức phạt đối với hành vi thu tiền trái quy định của xe taxi.

Cụ thể, dự thảo nghị định đề xuất mức phạt tiền từ 800.000 đến 1.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm sau:

Điều khiển xe taxi chở người, taxi tải không có đồng hồ tính tiền cước (đối với loại xe đăng ký sử dụng đồng hồ tính tiền) hoặc có nhưng không đúng quy định, hoặc không sử dụng đồng hồ để tính tiền cước theo quy định;

Điều khiển xe taxi sử dụng phần mềm tính tiền mà trên xe không có thiết bị kết nối trực tiếp với hành khách theo quy định; Điều khiển xe taxi không sử dụng phần mềm tính tiền (đối với loại xe đăng ký sử dụng phần mềm tính tiền) hoặc sử dụng phần mềm không đảm bảo yêu cầu theo quy định.

Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ 2 thím cháu người dân tộc thiểu số bị chặt chém 4,2 triệu đồng với cuốc xe taxi ở Hà Nội. Ảnh: Tiến Dũng

So với quy định hiện hành tại Nghị định 100/2019, mức phạt này tăng 200.000 đồng (Nghị định 100/2019 quy định mức phạt từ 600.000 – 800.000 đồng).

Đáng chú ý, dự thảo còn đề xuất tăng mạnh mức phạt đối với các hành vi như:

Sử dụng xe taxi chở khách không lắp đồng hồ tính tiền (đối với xe đăng ký sử dụng đồng hồ tính tiền) hoặc lắp đồng hồ không đúng quy định;

Không có thiết bị in hóa đơn (phiếu thu tiền) kết nối với đồng hồ tính tiền theo quy định hoặc có nhưng không sử dụng được hoặc in phiếu thu tiền không đầy đủ thông tin;

Sử dụng xe taxi mà trên xe không có thiết bị kết nối trực tiếp với hành khách (đối với loại xe đăng ký sử dụng phần mềm tính tiền) hoặc sử dụng phần mềm không đạt yêu cầu; Không thực hiện đúng giá dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi đã kê khai, công bố.

Đối với các hành vi này, dự thảo đề xuất mức xử phạt từ 8 – 10 triệu đồng đối với cá nhân và từ 16 – 20 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải. Trong khi đó, theo Nghị định 100 trước đây, mức phạt từ 5 – 6 triệu đồng (đối với cá nhân) và từ 10 – 12 triệu đồng (đối với tổ chức).

Ủng hộ việc tăng mức phạt đối với hành vi thu tiền sai quy định, anh Nguyễn Công Hoan (Cầu Diễn, Hà Nội) dẫn chứng vụ việc hai dì cháu người dân tộc bị “chém” 4,2 triệu đồng đối với cuốc taxi từ bến xe Mỹ Đình đến đầu cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

“Điều này cũng từng xảy ra với một số khách du lịch nước ngoài. Do đó, tôi cho rằng phạt nặng là cần thiết để răn đe, ngăn chặn hành vi làm ăn thất đức của một bộ phận tài xế taxi”, anh Hoan nói.

Đồng tình với quan điểm này, TS Khương Kim Tạo cũng nhấn mạnh rằng việc tăng mức phạt là cần thiết nhằm tạo tính răn đe và ngăn chặn tình trạng thu tiền trái quy định.

Đại diện một hãng taxi cho rằng, các doanh nghiệp, hợp tác xã có giấy phép kinh doanh vận tải đều phải đảm bảo đủ điều kiện như: có trụ sở, bộ máy tổ chức, xe được trang bị thiết bị giám sát hành trình, có phần mềm quản lý, giám sát tài xế… Đồng thời, giá cước được niêm yết trên cửa xe và trên tất cả các ứng dụng đặt xe, nên tài xế không thể gian lận.

Tuy nhiên, vị này bày tỏ lo ngại về nhóm taxi “dù” không đăng ký kinh doanh vận tải – đa phần là tài xế đã nghỉ việc tại các hãng taxi và tự mua xe hoạt động riêng. Cả nước hiện có hơn 100.000 xe taxi của các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhưng số lượng xe hợp đồng dưới 8 chỗ hoạt động dạng này gấp 5 – 6 lần, trong số này không ít là dạng taxi "dù".

"Những xe này thường giả danh xe taxi công nghệ rồi bắt khách trực tiếp, chèo kéo khách hàng và "chặt chém" với những người không thông thạo đường phố. Đây là nhóm mà cơ quan chức năng cần chú trọng quản lý. Hy vọng dự thảo sẽ bổ sung quy định với nhóm xe này để kịp thời kiểm soát”, vị này cho biết.