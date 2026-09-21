Thu Trang vừa tổ chức fan meeting kỷ niệm cột mốc 20 năm sự nghiệp và đón tuổi 42 tại TPHCM. Diễn viên xuất hiện với set trang phục vải tweed màu hồng, váy ngắn trẻ trung cùng kiểu tóc ngắn đuôi vểnh cá tính.

Diễn viên - đạo diễn Thu Trang.

Nữ nghệ sĩ hạnh phúc trước tình cảm của người hâm mộ dành cho mình khiến cô bật khóc vì xúc động. “20 năm trong nghề, tôi hạnh phúc khi có nhiều bạn fan theo dõi mình từ lúc còn đi học đến sau này đi làm, có gia đình. Họ vẫn ở đó thương yêu, ủng hộ Thu Trang cả khi sóng gió nên tôi rất trân trọng. Niềm hạnh phúc của tôi là thanh xuân có các bạn và hôm nay, các bạn đã đến chung vui”, cô chia sẻ.

Nghệ sĩ Tiến Luật dành lời ngọt ngào, tình tứ hôn bà xã Thu Trang.

Tại sự kiện, nghệ sĩ Tiến Luật dành tặng bà xã bó hoa và những lời ngọt ngào: “Cảm ơn em vì luôn là Thu Trang mạnh mẽ, tài năng và ấm áp. Anh luôn ở đây, luôn tự hào về em và yêu em thật nhiều”.

Nam nghệ sĩ kể hơn 15 năm gắn bó - thời gian không quá ngắn hay dài, đời anh có thể chọn sai, làm sai nhiều thứ nhưng điều đúng đắn nhất là quen Thu Trang và lấy cô làm vợ.

Nghệ sĩ không ngần ngại bày tỏ tình cảm với bà xã bằng một nụ hôn ngọt ngào khiến các khách mời và khán giả phấn khích.

Thu Trang viên mãn, nhuận sắc ở tuổi trung niên.

Thu Trang hiện có cuộc sống viên mãn bên chồng con và sự nghiệp phát triển. Bước sang tuổi 42, nghệ sĩ mong mang đến cho khán giả những sản phẩm tốt hơn nữa.

Nhiều năm qua, cô không tham gia các gameshow, chương trình truyền hình thực tế vì muốn dành toàn bộ thời gian và sức lực cho phim ảnh.

Trước câu hỏi về khả năng kết hợp với đồng nghiệp - đạo diễn Trấn Thành, Thu Trang cho hay cô cũng mong có một bộ phim hoặc chương trình phù hợp để cả 2 có dịp làm việc cùng nhau.

Cả Thu Trang và Trấn Thành vốn đều hoạt động sản xuất phim nhưng có định hướng riêng. Nếu cô có vai diễn phù hợp cần Trấn Thành hỗ trợ hoặc ngược lại, cô luôn sẵn sàng hợp tác. Việc họ chưa có dịp kết hợp chủ yếu vì chưa tìm được vai diễn hay dự án phù hợp.

Tổ ấm đủ nếp đủ tẻ của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật.

Cuối chương trình, Thu Trang cũng bất ngờ công bố sẽ có phần 3 của Chị Mười Ba và phần 2 Nụ hôn bạc tỷ - 2 dự án điện ảnh tâm huyết của cô, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Trước đó, Nụ hôn bạc tỷ do Thu Trang đạo diễn ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2025 thu gần 212 tỷ đồng. Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử (Chị Mười Ba 2) năm 2021 rời rạp với tổng doanh thu cán mốc 100 tỷ đồng.

Clip Thu Trang được ông xã Tiến Luật mừng sinh nhật và trao nụ hôn bất ngờ

Ảnh, clip: NVCC