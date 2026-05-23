Thu Trang vừa chia sẻ ảnh chụp cùng Andy nhân dịp con trai tròn 14 tuổi. Dịp con đón tuổi mới, nữ nghệ sĩ vui mừng, đồng thời xúc động khi nhìn lại chặng đường trưởng thành của cậu.

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật tự hào vì cậu con trai 14 tuổi.

"14 năm trước mẹ có thêm một đứa con. 14 năm sau mẹ có thêm một người bạn để trò chuyện, để tranh luận và để tự hào. Chúc mừng sinh nhật "kép nhí" (tên thân mật Thu Trang gọi con - PV) của mẹ. Cứ lớn lên khỏe mạnh, tử tế và vui vẻ nha”, cô nhắn nhủ con trai.

Thu Trang cho biết mỗi dịp sinh nhật, Andy không đòi hỏi những điều lớn lao mà thường chỉ chọn một món đồ yêu thích như giày, cặp, sách hay thẻ game như một phần thưởng cho bản thân.

Andy trưởng thành, cao 1,8m ở tuổi 14.

Lúc nhỏ, Andy thường xuất hiện trên gameshow cùng bố mẹ nên được khán giả quen mặt. Sau này, cậu bé ít được nhận ra hơn do ngoại hình thay đổi nhanh chóng.

Andy hiện đã cao 1,8m, trở thành “người cao nhất nhà”. Sự thay đổi rõ rệt nhất của cậu không chỉ nằm ở chiều cao mà còn ở tính cách. Từ một đứa trẻ hiếu động, Andy giờ đây trầm hơn, ít nói khi bước vào tuổi thiếu niên.

Vợ chồng Thu Trang đồng hành chặng đường trưởng thành của con.

Andy cũng ý thức tự lập, đặc biệt trong việc học. Với lịch trình bận rộn của cả Thu Trang và Tiến Luật, điều khiến 2 nghệ sĩ yên tâm nhất chính là sự tự giác của con trai. Cậu luôn có kỹ năng quản lý thời gian tốt, đảm bảo thành tích học tập và các hoạt động ngoại khóa.

Chia sẻ với VietNamNet, Thu Trang kể chị và ông xã Tiến Luật không áp đặt, bắt ép con phải làm này làm nọ. Họ tạo không gian để con phát triển, khám phá và thậm chí cho phép mắc lỗi sai trong 1 giới hạn nhất định. Từ cái sai đó, cặp đôi dành thời gian phân tích để con thấu hiểu, rút ra cho mình những bài học trên bước đường trưởng thành.

Andy cũng có tình yêu với nghệ thuật nhưng chưa bộc lộ định hướng rõ ràng.

Có cha lẫn mẹ đều là nghệ sĩ nổi tiếng, Andy không chịu nhiều áp lực vì điều này. Mỗi khi ra ngoài, thấy khán giả thương yêu, xin chụp ảnh cùng cha mẹ, cậu thấy rất vui và tự hào.

Trong mắt cha mẹ, Andy sống tình cảm, hiếu thảo. Mỗi khi thấy Thu Trang đi làm về, cậu đang bận việc đều chạy tới hỏi: Mẹ mệt hả mẹ, con lấy nước mẹ uống nha!

Bấy nhiêu đó khiến Thu Trang ấm lòng, tự hào vì con mình là người hiểu chuyện. "Một câu nói của con thôi mà bao nhiêu mệt nhọc bên ngoài của chúng tôi đều tan biến", cô cho hay.

Andy thông thạo 3 thứ tiếng, có năng khiếu nghệ thuật.

Andy vốn có nền tảng ngoại ngữ tốt nhờ được học từ nhỏ. Nhờ thế, cậu thạo 3 thứ tiếng, biết chơi nhiều môn thể thao và có khả năng tiếp thu nhanh. Gia đình nghệ sĩ hiện chỉ tập trung tạo nền tảng học tập tốt, đặc biệt là ngoại ngữ và kỹ năng sống, để con có thể tự lựa chọn con đường trong tương lai.

Con trai Thu Trang xuất hiện trong tiệc kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ

Ảnh, clip: NVCC