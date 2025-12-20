Thu Trang vừa có buổi giới thiệu phim chiếu Tết Dương lịch Ai thương ai mến do cô làm đạo diễn, kiêm vai nữ chính.

Đây là dự án điện ảnh thứ 2 Thu Trang đảm nhận vai trò đạo diễn sau bộ phim Nụ hôn bạc tỷ ra mắt vào mùa Tết 2025.

Đạo diễn Thu Trang công bố dự án điện ảnh thứ 2.

Phim đầu tay của Thu Trang thắng doanh thu phòng vé với hơn 211 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam). Ngoài ra, cô được giới chuyên môn ghi nhận qua giải thưởng Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Thu Trang thừa nhận áp lực vì những thành công đạt được trước đó. Tuy nhiên, cô xem đây là áp lực tích cực để tự động viên. Ở vai trò đạo diễn, cô muốn tác phẩm phải có cảm xúc, "chạm" được khán giả.

Clip Thu Trang chia sẻ

Trước thông tin cho rằng Thu Trang chọn ra mắt phim thời điểm này để "né" các đối thủ nặng ký dịp Tết Nguyên đán 2026, nữ đạo diễn phủ nhận.

Thu Trang kể ban đầu ấp ủ thực hiện Nụ hôn bạc tỷ 2 song chưa ưng ý kịch bản. Lý do khác là vì Tết năm nay cô có tham gia phim Mùi phở, đóng cùng NSND Xuân Hinh.

Đạo diễn Thu Trang và diễn viên Trâm Anh.

"Nếu có dự án từ mình chiếu vào thời điểm Tết, tôi tự thấy không công bằng với nhà sản xuất. Đó là lý do tôi dừng dự án kia để tập trung 200% sức lực cho phim này”, nữ đạo diễn kể.

Đây là tác phẩm có kinh phí lớn nhất của Thu Trang từ trước tới nay. Cô đầu tư mạnh vào thiết kế mỹ thuật, phục dựng không khí sôi động, sầm uất của một khu phố miền Nam hơn 60 năm trước.

Có mặt tại sự kiện, diễn viên Tiến Luật - ông xã Thu Trang tiết lộ vợ anh mất ngủ vì trăn trở cho dự án. Quá trình đóng phim, anh bận rộn với concert Anh trai vượt ngàn chông gai nhưng vẫn tranh thủ thời gian có mặt hỗ trợ bà xã.

Thu Trang được ông xã Tiến Luật tặng hoa.

"Tôi phụ kịch bản, cơm bưng nước rót, massage... Tối đến lại thủ thỉ, hỏi thăm vợ chia sẻ mọi thứ khó khăn. Vợ tôi làm việc hay quên ăn quên ngủ nên tôi phải ở bên nhắc nhở nhiều”, anh tếu táo kể. Tiến Luật cũng góp mặt 1 vai diễn trong phim để ủng hộ tinh thần vợ.

Phim còn đánh dấu màn tái xuất của 2 diễn viên Ngọc Thuận và NSƯT Ngọc Hiệp. Ngọc Thuận bày tỏ hứng khởi vì sau 20 năm mới trở lại điện ảnh, đồng thời xem đây là món quà khi anh bước qua tuổi 40.

Trong khi đó, NSƯT Ngọc Hiệp nhận vai diễn này vì đọc kịch bản thấy lôi cuốn.

Diễn viên Khả Như, NSƯT Ngọc Hiệp và Ngọc Thuận (từ trái qua) trong buổi giao lưu.

Ai thương ai mến xoay quanh cuộc sống của hai chị em gái do Thu Trang và Trâm Anh thủ vai. Chính những biến cố cuộc sống khiến họ trải qua nhiều thăng trầm.

Ngoài Thu Trang và Trâm Anh, phim quy tụ dàn diễn viên NSƯT Ngọc Hiệp, Ngọc Thuận, Trương Minh Thảo, Khả Như, Võ Điền Gia Huy… Nghệ sĩ Hồng Ánh góp mặt trong vai phụ, thể hiện giai đoạn tuổi xế chiều của một nhân vật.

Phim được khởi chiếu chính thức từ ngày 1/1/2026.

Trailer phim "Ai thương ai mến"

Ảnh, clip: HK, ĐPCC