Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phòng, chống tham nhũng năm 2025.

Về cơ bản các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đều giảm so với cùng kỳ (giảm 21%), song một số loại tội phạm vẫn tăng như: Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng. Hiệu quả hoạt động phòng ngừa trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực viễn thông, mạng Internet chưa cao, còn sơ hở, bất cập...

Phát biểu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết một trong những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế là công tác tuyên truyền chưa đến được tất cả người dân, nhất là liên quan đến tội phạm trên không gian mạng. Sự cảnh giác của các tổ chức xã hội cũng như người dân cũng chưa cao.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Đối ngoại Lê Tấn Tới. Ảnh: Quốc hội

Ông đặt vấn đề: "Tại sao trên thế giới cũng sử dụng mạng mà người ta bị lừa đảo ít hơn mình? Bởi vì mình mới tiếp cận, chưa hiểu được thủ đoạn lừa đảo nên dễ bị các đối tượng này lừa. Đối tượng bị lừa chủ yếu là người già, trẻ em”.

Vì vậy, phải tăng cường tuyên truyền trên không gian mạng và có hình thức tuyên truyền đến tận người dân bằng nhiều hình thức.

Ông Tới đặc biệt mong các bộ, ngành chuyên môn phải tiếp tục quản lý chặt chẽ tài khoản trên không gian mạng, nhất là TikTok, Facebook. “Nếu quản lý được vấn đề này, quản lý số điện thoại nữa thì công tác phòng, chống tội phạm sẽ hiệu quả hơn”, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Đối ngoại nêu ý kiến.

Dẫn chứng về lừa đảo "việc nhẹ lương cao" rồi đưa qua Campuchia, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhận định, dù cơ quan chức năng tuyên truyền không có chỗ nào trên thế giới “việc nhẹ lương cao” nhưng tình trạng này vẫn xảy ra.

Tương tự nhiều người cao tuổi tại các địa phương bị lừa với những tour du lịch 0 đồng. “Không có du lịch nào 0 đồng cả, thế nhưng vẫn có nhiều người tin, dù đi du lịch không có tốn tiền thật nhưng vô đó đi theo chương trình thì bị ép mua cái này cái nọ, cuối cùng tiền mất, tật mang”, ông Hoan nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu sau đó, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, năm 2025, hầu hết các tội phạm về trật tự xã hội đều giảm. Trong đó, một số loại tội phạm nguy hiểm như giết người nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, hay các vụ án do các băng nhóm tội phạm kiểu xã hội đen gây ra đều giảm.

Về tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết loại tội phạm này năm qua cũng giảm. “Vừa rồi chúng tôi đã cử các tổ công tác sang khu vực Tam Giác Vàng phối hợp đấu tranh giải quyết một loạt các vụ, các trung tâm lừa đảo ở khu vực này, bắt hàng trăm đối tượng để xử lý”, ông Long nêu.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng nhấn mạnh, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng rất nhiều quốc gia gặp phải, kể cả châu Âu và Mỹ. Đây là thực trạng chung, khó khăn chung của tất cả các quốc gia chứ không riêng gì Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long. Ảnh: Quốc hội

“Chúng tôi sẽ cố gắng và đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền trên tất cả các nền tảng, từ không gian mạng cho tới báo chí chính thức. Vừa rồi, người dân cũng ý thức rất cao nhưng vẫn còn rất nhiều người nhẹ dạ cả tin để bị lừa đảo", ông Long nói...

Về phòng chống tham nhũng, lãng phí, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nêu rõ quan điểm "phòng chống lãng phí ngang với phòng chống tham nhũng, tiêu cực".

Vừa qua Thanh tra Chính phủ - cơ quan đầu tiên thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm đã thanh tra dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam (cũ). Qua đó, xác định hai dự án này lãng phí trên 1.200 tỷ đồng.

Ngành Thanh tra đang thanh tra 2 chuyên đề diện rộng trên phạm vi cả nước. Chuyên đề thứ nhất là, thanh tra phòng chống lãng phí trong quản lý sử dụng cơ sở nhà đất do các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp Nhà nước quản lý. Cuộc thanh tra chuyên đề này cơ bản đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành.

Chuyên đề thứ hai, là thực hiện thanh tra các dự án khó khăn, vướng mắc tồn tại kéo dài có nguy cơ thất thoát lãng phí. “Việc này đến 30/9 cơ bản xong, để tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn giải phóng nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội”, Tổng Thanh tra cho biết.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Ảnh: Phạm Thắng

Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện nhiều vi phạm, kiến nghị xử lý hàng nghìn tập thể, cá nhân, chuyển cơ quan điều tra hàng trăm vụ việc, đối tượng để xử lý theo thẩm quyền.

Về phòng ngừa tham nhũng, theo Tổng Thanh tra, nhiều biện pháp đã được thực hiện đạt kết quả tích cực, nhưng cũng còn những tồn tại, hạn chế.

Thanh tra Chính phủ đang tham mưu giúp Chính phủ trình Quốc hội Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật phòng chống tham nhũng nhằm nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa như về công khai minh bạch tổ chức và hoạt động các cơ quan đơn vị; cải cách hành chính; ứng dụng khoa học chuyển đổi số trong quản lý và kiểm soát tài sản thu nhập…