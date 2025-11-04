Ngày 4/11, diễn đàn kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025 chính thức diễn ra tại thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tinh thần hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia, góp phần củng cố và mở rộng quan hệ song phương Việt Nam - Thụy Sĩ.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, diễn đàn kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam được hình thành như một nền tảng đối thoại thường niên cấp cao giữa Chính phủ, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Phiên họp đầu tiên của diễn đàn được tổ chức tại Zurich (Thụy Sĩ) năm 2024 đã đặt nền móng cho việc xác định các lĩnh vực hợp tác ưu tiên như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đào tạo nghề và năng lượng sạch.

“Việc tổ chức diễn đàn năm nay tại Đà Nẵng thể hiện quyết tâm chung của hai bên trong việc đưa hợp tác kinh tế gắn kết hơn với thực tiễn, nhất là tại các địa phương của Việt Nam, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững”, bà Hằng nói.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, mang ý nghĩa lịch sử. Việt Nam hiện thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 40 nước.

Trong đó, Thụy Sĩ là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trải qua hơn nửa thế kỷ, Thụy Sĩ luôn đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc tái thiết, phát triển và hội nhập.

Quan hệ song phương phát triển tích cực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Hiện Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam ở Trung Âu và là nhà đầu tư lớn thứ sáu của châu Âu tại Việt Nam. Thụy Sĩ cũng đã hỗ trợ Việt Nam hơn 800 triệu USD viện trợ không hoàn lại trong 30 năm qua, tập trung vào dạy nghề, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Theo Thứ trưởng, tại diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) Davos tháng 1/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter đã có cuộc hội đàm thành công, công bố nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác toàn diện.

"Những kết quả này thể hiện rõ tầm quan hệ tin cậy, thực chất và hiệu quả giữa hai quốc gia, tạo động lực mới cho hợp tác giữa các địa phương. Thụy Sĩ không chỉ là đối tác kinh tế, mà còn là người bạn đồng hành lâu dài, góp phần giúp Việt Nam thực hiện hóa mục tiêu phát triển xanh, đổi mới sáng tạo và lấy con người làm trung tâm”, bà Hằng khẳng định.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm, trong bối cảnh toàn cầu hóa, ngoại giao kinh tế được coi là động lực then chốt để kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa. Đối với Việt Nam và Thụy Sĩ, đây là công cụ giúp chuyển hóa tiềm năng thành cơ hội hợp tác thực chất.

"Cùng với hiệp định thương mại tự do sắp tới giữa Việt Nam với khối EFTA, doanh nghiệp hai nước sẽ có cơ hội tiếp cận thuận lợi hơn với thị trường rộng lớn của nhau.

Với tầm nhìn chung về phát triển xanh, đổi mới sáng tạo và lấy con người làm trung tâm, ngoại giao kinh tế chính là 'chìa khóa vàng' để hai nước thúc đẩy hợp tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân”, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.