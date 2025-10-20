Ngày 20/10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết quy hoạch đầu tư tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di sản Văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2012 - 2025.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, sau gần 13 năm triển khai, công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô thị cổ Hội An đã có những chuyển biến toàn diện.

Hệ thống di tích được tu bổ, phục hồi, nhiều công trình thoát khỏi nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng. Hội An tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu của du lịch Việt Nam và thế giới, đồng thời là mô hình gắn bảo tồn di sản với phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại hội nghị

Bà Thi nhấn mạnh, mô hình chính quyền địa phương hai cấp giúp Hội An chủ động hơn trong công tác bảo tồn, rút ngắn quy trình hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển du lịch, giữa gìn giữ giá trị văn hóa và nâng cao đời sống cộng đồng.

“Hội An là một di sản đô thị sống, đòi hỏi chúng ta phải hết sức thận trọng, cân nhắc, khoa học để không phá vỡ tính tổng thể của một đô thị thương cảng cổ - một đô thị sinh thái - văn hóa - du lịch. Việc quy hoạch cần đảm bảo gắn kết giữa Hội An và Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, khắc phục bất cập, bắt nhịp với kỷ nguyên số”, bà Thi nhấn mạnh.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, từ năm 2012 đến nay, Hội An ghi nhận 17,4 triệu lượt khách mua vé tham quan, trong đó có 14 triệu khách nước ngoài; doanh thu từ bán vé đạt trên 1.900 tỷ đồng.

Bảo tồn di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa

Tại hội nghị, các chuyên gia đề xuất định hướng mang tính chiến lược để bảo tồn và phát huy giá trị Hội An một cách bền vững trong giai đoạn mới.

PGS.TS Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia nhận định, việc sáp nhập đơn vị hành chính tạo cơ hội lịch sử để khu vực Đà Nẵng - Hội An chuyển mình thành một cực phát triển mới, động lực phát triển công nghiệp văn hóa.

Theo ông, đô thị cổ Hội An thuộc loại "di sản sống" nên cần theo đuổi mô hình "bảo tồn động" - biến giá trị văn hóa thành nguồn lực kinh tế.

Hội An sẽ cung cấp nguồn nguyên liệu văn hóa không thể thay thế cho các ngành công nghiệp văn hóa của Đà Nẵng. Trong khi đó, Đà Nẵng có thế mạnh "hiện đại hóa" và "thương mại hóa", giúp hình thành hệ thống hoàn chỉnh để chuyển "vốn văn hóa" thành "sản phẩm kinh tế" có giá trị cao.

GS.TS Nguyễn Văn Kim - Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho rằng, Hội An có lợi thế nổi bật về du lịch di sản, còn Đà Nẵng được ghi danh là “thành phố đáng sống”. Đây sẽ là điểm tựa để phát triển mô hình kinh tế dịch vụ - du lịch đa ngành, gắn với bảo tồn di sản và khai thác bản sắc địa phương.

Theo ông, Hội An có đặc trưng không gian đô thị kết hợp hài hòa với làng vườn, làng nghề và không gian sinh thái, từ đó có thể phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và kinh tế di sản.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chia sẻ, Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An là một trong những báu vật không chỉ của riêng Đà Nẵng mà còn là niềm tự hào chung của Việt Nam.

Thứ trưởng lưu ý khi lập quy hoạch mới, Đà Nẵng cần kế thừa những định hướng căn bản mà Hội An và Quảng Nam trước đây đã xây dựng xoay quanh trục: Sinh thái - Văn hóa - Du lịch; cập nhật các xu hướng và khuyến nghị mới của UNESCO; các quy định của Luật Di sản văn hóa. Đồng thời, Hội An cần tận dụng tốt các lợi thế mang lại sau khi trực thuộc Đà Nẵng để bứt phá trở thành mô hình nổi bật của thế giới về bảo tồn di sản.