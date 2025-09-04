Nằm giữa lòng phố cổ, di tích Nhà lao Hội An là nơi lưu giữ ký ức đấu tranh cách mạng và là điểm đến ý nghĩa với người dân, du khách.
Di tích Nhà lao Hội An tọa lạc tại số 240/12 đường Lý Thường Kiệt, phường Hội An, TP Đà Nẵng.
Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An, công trình này do Mỹ và chính quyền tay sai xây dựng năm 1960, với tên gọi Nhà lao Xóm Mớihay Trung tâm Cải huấn Quảng Nam.
Ông Phạm Công Toàn, nhân viên quản lý di tích, cho biết giai đoạn 1960 – 1975, nơi đây từng giam giữ các tù nhân chính trị có mức án từ 5 năm trở xuống.
Đây cũng là đầu mối quan trọng để địch đưa tù nhân ở Hội An, Quảng Nam đi lưu đày tại các nhà tù lớn khác trong cả nước như Lao Bảo, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Buôn Ma Thuột, Côn Đảo…
Nhiều tù nhân từ các địa phương khác cũng bị đưa về giam cầm tại Nhà lao Hội An.
"Nhà lao thiết kế cho 500 người nhưng có lúc nhốt hơn 1.000 tù nhân, trong đó có cả người già và trẻ em. Dù trong điều kiện khắc nghiệt, với tinh thần kiên trung, các chiến sĩ không bao giờ khuất phục", ông Toàn kể.
Ngày 27/3/1975, một ngày trước khi Hội An giải phóng, lực lượng cách mạng đã tấn công, giải thoát cho hàng ngàn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước.
Năm 2007, Nhà lao Hội An được công nhận là Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Đến năm 2012, Quảng Nam (cũ) đầu tư hơn 19 tỷ đồng để tu bổ nơi này, chống xuống cấp, mở cửa đón du khách, người dân và học sinh.
Ngày nay, bước qua cánh cổng sắt cũ kỹ, người xem có thể cảm nhận được một giai đoạn lịch sử qua những phòng giam chật hẹp, mô hình tái hiện, hiện vật và tư liệu.
Không chỉ là điểm tham quan, Nhà lao Hội An còn là "lớp học lịch sử" đặc biệt - nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
