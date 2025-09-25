Theo Thứ trưởng Nông Thị Hà, Luật Cán bộ, công chức năm 2025 và các nghị định hướng dẫn thi hành với nhiều điểm mới về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, hợp đồng thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, tinh giản biên chế, xử lý kỷ luật, đánh giá cán bộ theo một bộ tiêu chí mới cũng như công tác quy hoạch phát hiện và sử dụng nhân tài.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

Đây là những nội dung không chỉ mang tính đột phá về tư duy quản lý mà còn là nền tảng pháp lý quan trọng để xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, phục vụ nhân dân và kiến tạo. Vì vậy, đòi hỏi sự chủ động và nghiêm túc triển khai trong cả hệ thống chính trị.

“Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức tập huấn nhằm giúp cho các học viên tiếp cận nghiên cứu nhiều nội dung chuyên sâu từ các quy chế của bộ liên quan tới công tác cán bộ đến việc cập nhật kịp thời những quy định mới của Trung ương về tổ chức cán bộ. Từ đó, triển khai áp dụng hiệu quả hơn ở trong hệ thống tổ chức của mình”, Thứ trưởng Nông Thị Hà nhấn mạnh.

Tham gia hội nghị tập huấn, các học viên được tiếp thu 6 chuyên đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ

Tham gia hội nghị tập huấn, các học viên được tiếp thu 6 chuyên đề, tập trung vào nhiều nội dung quan trọng như: Một số điểm mới theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2025 và nghị định của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng công chức và định hướng công tác đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới; triển khai cơ sở dữ liệu và ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý cán bộ; hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo liên quan đến chính quyền địa phương hai cấp...

Không chỉ cập nhật văn bản pháp luật, hội nghị còn là diễn đàn để các đơn vị thuộc bộ trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn cơ sở. Đây cũng được coi là bước chuẩn bị quan trọng cho quá trình đổi mới, hiện đại hóa công tác tổ chức cán bộ trong giai đoạn tới.

Theo kế hoạch, hội nghị diễn ra trong 3 ngày (từ 25-27/9).