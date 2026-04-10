Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông trao quà chúc Tết tới Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau và Hòa thượng Thạch Hà - Phó Chủ tịch Hội, trụ trì chùa Monivongsa

Ngày 10/4, Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Y Thông làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer tại Cà Mau.

Cùng tham gia Đoàn có: Ông Huỳnh Chí Nguyện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thu Tư - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; ông Bùi Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã đến thăm Hội Đoàn kết sư sãi (ĐKSS) yêu nước tỉnh và Hòa thượng Thạch Hà - Phó Chủ tịch Hội, trụ trì chùa Monivongsa (khóm 2, phường An Xuyên).

Thay mặt Đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, sư sãi cùng đồng bào Khmer; đồng thời gửi lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng, vui tươi, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông trao quà Tết cho các vị Người có uy tín và hộ chính sách dân tộc Khmer

Thứ trưởng Y Thông nhấn mạnh, Phật giáo Nam tông luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer. Các ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo, mà còn là trung tâm văn hóa, giáo dục, góp phần gìn giữ chữ viết, tiếng nói, phong tục, tập quán và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Chư tăng, sư sãi luôn là lực lượng có uy tín, ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng; không chỉ thực hành tôn giáo mà còn tích cực tham gia công tác xã hội, giáo dục đạo đức, vận động đồng bào sống “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ trưởng Y Thông ghi nhận, Hội ĐKSS yêu nước tỉnh Cà Mau đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào Khmer; tích cực tuyên truyền, vận động chư tăng, phật tử thực hiện các chủ trương, chính sách, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông trao quà chúc Tết tới Hòa thượng Dương Quân

Thứ trưởng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán chủ trương tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng quy định pháp luật. Với Phật giáo Nam tông Khmer, nhiều chính sách đã được triển khai nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có việc duy trì và phát triển hệ thống giáo dục để gìn giữ ngôn ngữ, chữ viết của đồng bào.

Đáp từ, Hòa thượng Thạch Hà bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau. Hòa thượng cho biết, thời gian qua, Hội luôn tích cực tuyên truyền, vận động chư tăng, phật tử thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, chấp hành nghiêm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Hội ĐKSS yêu nước tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục hướng dẫn chư tăng, phật tử Khmer thực hiện tốt giáo luật, đồng hành cùng dân tộc; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện trao quà tới các hộ gia đình chính sách dân tộc Khmer của phường Hiệp Thành

Thăm chùa Xiêm Cán (phường Hiệp Thành) và Hòa thượng Dương Quân, Thứ trưởng Y Thông đã thông tin nhanh tình hình kinh tế - xã hội, những thành tựu nổi bật của cả nước trong năm qua.

Thứ trưởng Y Thông đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Khmer trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời đề nghị các vị chức sắc, Người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng địa phương phát triển.

Đáp lời Thứ trưởng, Hòa thượng Dương Quân - Phó Chủ tịch Hội ĐKSS yêu nước tỉnh Cà Mau, Trụ trì chùa Xiêm Cán, khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, góp phần xây dựng phum sóc và quê hương Cà Mau ngày càng phát triển, phồn thịnh, văn minh.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông trao quà chúc Tết tới giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cà Mau

Tới thăm Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cà Mau (phường An Xuyên), Thứ trưởng Y Thông đã gửi lời chúc năm mới đến tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với nghề; các em học sinh không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cho địa phương.

Thứ trưởng Y Thông cho biết, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm việc phát triển giáo dục và đào tạo vùng đồng bào DTTS. Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú được củng cố, các chính sách chăm lo cho con em vùng đồng bào DTTS được triển khai đồng bộ đã góp phần giúp các em yên tâm đến lớp.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chữ

Thăm chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chữ, Thứ trưởng Y Thông gửi lời chúc sức khỏe và mong Mẹ tiếp tục giáo dục con cháu, động viên bà con địa phương giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương nói riêng và đất nước nói chung ngày càng giàu mạnh.

Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cùng lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh Cà Mau chụp ảnh lưu niệm tại chùa Monivongsa

Dịp này, Thứ trưởng Y Thông và Đoàn công tác cũng đã trao quà cho chư tăng, sư sãi, đồng bào phật tử Khmer, giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cà Mau; tặng quà 4 cá nhân tiêu biểu là người dân tộc Khmer, 8 vị Người có uy tín và 18 hộ gia đình Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Theo số liệu từ UBND tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh có trên 32.000 hộ đồng bào Khmer với gần 140.000 nhân khẩu. Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026 của đồng bào Khmer diễn ra từ ngày 14 - 16/4. Đón Tết truyền thống, đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung, đồng bào Khmer Cà Mau nói riêng kỳ vọng về một năm mới phát triển, phum sóc ngày càng vươn mình, đổi mới.