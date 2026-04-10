Diện mạo nông thôn mới ở xã Hưng Hội, một trong những địa phương có đông đồng bào Khmer của tỉnh Cà Mau (Ảnh TL)

Đồng bào Khmer vui đón Tết cổ truyền

Tại tỉnh Cà Mau - địa phương hiện có 26.832 hộ đồng bào DTTS, với 116.319 khẩu, chiếm 5,04% dân số. Nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước cùng tinh thần nỗ lực vươn lên của người dân, số hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm còn 550 hộ (tỷ lệ 2,05%); hộ cận nghèo 850 hộ (tỷ lệ 3,17%).

Cùng với đó, kết cấu hạ tầng vùng đồng bào ngày càng được hoàn thiện. Từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, nhiều mô hình sinh kế hiệu quả, giúp người dân có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Như ở ấp Sóc Đồn, xã Hưng Hội, nơi có trên 700 hộ gia đình, trong đó hơn 70% là đồng bào Khmer. Được thụ hưởng các chính sách đặc thù dành cho vùng đồng bào dân tộc Khmer, cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh và sản xuất ở ấp Sóc Đồn được đầu tư khá hoàn chỉnh, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Theo chia sẻ của ông Thạch Son, người dân ấp Sóc Đồn, gia đình ông được tạo điều kiện vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp để đầu tư mô hình sản xuất.

Với mô hình sản xuất cây - con tổng hợp cùng với sản xuất lúa, gia đình ông Son thu được lợi nhuận trên 300 triệu đồng/năm. Cuộc sống gia đình ngày càng khá giả, dựng được nhà khang trang, mua sắm đầy đủ các vật dụng.

“Bà con Khmer trong ấp rất phấn khởi trước sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước. Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm nay đủ đầy hơn năm trước. Tôi mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có thêm nhiều chính sách ưu đãi cho vùng đồng bào Khmer, giúp bà còn phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống” - ông Thạch Son bày tỏ.

Còn tại TP.Cần Thơ, không khí vui tươi, phấn khởi chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đang lan tỏa rộng khắp các thôn, ấp.

Chia vui với chúng tôi, bà Kim Thị Chương, dân tộc Khmer, ngụ ấp An Khương, xã Kế Sách cho biết, gia đình bà vừa được địa phương hỗ trợ 45 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết; đồng thời được hỗ trợ 1 con bò giống để phát triển chăn nuôi.

Không chỉ hỗ trợ xây nhà, con giống, gia đình bà Chương còn được các đảng viên trong Chi bộ Đảng ấp An Khương quan tâm, trợ giúp nhiều mặt để vươn lên trong cuộc sống.

Đua ghe ngo - nét sinh hoạt văn hoá đặc sắc, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong các dịp lễ, tết của đồng bào Khmer (Ảnh MH).

Bên căn nhà mới diện tích gần 50m2 mới hoàn thiện, bà Kim Thị Chương chia sẻ: “Vợ chồng tôi làm mướn kiếm sống, nuôi con. Năm rồi, gia đình được xã và ấp hỗ trợ xây nhà tường kiên cố, lại được hỗ trợ 1 còn bò giống để phát triển chăn nuôi. Nhờ đó, cuộc sống gia đình bớt vất vả hơn trước. Năm nay, gia đình đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây to nhất từ trước đến nay”.

Chăm lo toàn diện cuộc sống cho đồng bào Khmer

Theo chia sẻ của ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ: Thành phố xác định, các hoạt động trong dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa lễ hội, mà còn là dịp chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer.

Theo đó, TP. Cần Thơ đặc biệt chú trọng các hoạt động chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào Khmer, nhất là tại các địa bàn tập trung đông dân cư. Nhiều chương trình khám, chữa bệnh, thăm hỏi, tặng quà chức sắc tôn giáo, Người có uy tín, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách... được triển khai chu đáo. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ học sinh dân tộc Khmer vượt khó học tốt thông qua các suất học bổng, trao tặng xe đạp và các trang thiết bị học tập.

Điểm mới nổi bật, là TP. Cần Thơ đẩy mạnh các hoạt động mang tính kết nối cộng đồng và lan tỏa thông tin tích cực, như tổ chức họp mặt quy mô lớn, chương trình truyền hình trực tiếp tại chùa Khmer gắn với tuyên truyền thành tựu phát triển của thành phố. Các chính sách an sinh xã hội cũng được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, hướng đến hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng yếu thế trong đồng bào Khmer.

Theo người đứng đầu chính quyền TP. Cần Thơ, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chính sách phát triển vùng đồng bào DTTS, tạo điều kiện để đồng bào Khmer phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Qua đó, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát huy vai trò chủ thể của đồng bào DTTS trong quá trình phát triển.

Đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào Khmer Nam bộ đã và đang có nhiều bước chuyển tích cực, các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, phát huy (Ảnh TL)

Đánh giá hiệu quả của các chính sách dân tộc đã và đang được triển khai trên địa bàn, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết: Từ những chính sách thiết thực và kịp thời, đời sống của đồng bào DTTS nói chung, đồng bào Khmer nói riêng trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang từng bước đổi thay. Điều đó cho thấy, khi các chính sách dân tộc được triển khai đúng hướng và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Để tiếp tục thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bào Khmer của tỉnh phát triển, theo ông Ngô Vũ Thăng, tỉnh đã phê duyệt Đề án hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn và hộ đồng bào DTTS giai đoạn 2025 - 2027 với kinh phí hơn 622 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí này sẽ góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ 4.031 hộ nghèo, 6.574 hộ cận nghèo và 1.544 hộ gia đình chính sách khó khăn, trong đó hơn 1.200 hộ đồng bào DTTS con giống, thức ăn chăn nuôi, kỹ thuật sản xuất. Đồng thời, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ công cụ, phương tiện sản xuất; đất sản xuất và vốn sản xuất, kinh doanh.

“Với tinh thần đó, tỉnh phấn đấu đến hết năm 2027, ít nhất 70% hộ nghèo, cận nghèo và hộ đồng bào DTTS được hỗ trợ thoát nghèo bền vững”, ông Ngô Vũ Thăng cho biết.

Càng gần đến ngày Tết cổ truyền của đồng bào Khmer Nam bộ, những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội đã và đang góp phần làm đổi thay diện mạo vùng đồng bào DTTS nói chung, vùng đồng bào Khmer nói riêng theo hướng ngày càng phát triển, ổn định và bền vững; để mỗi mùa Tết Chôl Chnăm Thmây, niềm vui của bà con Khmer lại thêm trọn vẹn, ấm áp.