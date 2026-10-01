Hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm, kéo dài thời hạn và thôi giữ chức vụ, nghỉ hưu một số cán bộ thuộc các đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm Trung tướng Lê Minh Quang, Chính ủy Quân đoàn 34 giữ chức Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Trung tướng Lê Minh Quang. Ảnh: Báo QĐND

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Đại tá Lê Văn Sơn, Phó tham mưu trưởng Quân khu 2 được bổ nhiệm giữ chức Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó chính ủy Quân khu 5 được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Quân đoàn 34.

Về kéo dài thời hạn giữ chức vụ, Thủ tướng kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ, giữ nguyên chức vụ đến hết tháng 11/2027 đối với Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam; Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó tư lệnh Quân khu 3; Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam được kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ.

Về thôi giữ chức vụ, Trung tướng Đỗ Văn Thiện thôi giữ chức Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, nghỉ công tác từ ngày 1/11 để nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2027.

Thủ tướng quyết định Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10.