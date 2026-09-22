Ông Lê Hồng Vinh sinh năm 1974, quê quán xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An); trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Ông có thời gian dài công tác tại tỉnh Nghệ An, từng đảm nhiệm các cương vị: Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 11/2025, ông Lê Hồng Vinh được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh. Ảnh: Cổng TTĐT UBND tỉnh Quảng Trị

Bộ Xây dựng là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Xây dựng hiện nay là ông Trần Hồng Minh, Thứ trưởng gồm các ông: Nguyễn Văn Sinh, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Tường Văn, Nguyễn Xuân Sang, Bùi Xuân Dũng, Phạm Minh Hà và Lê Hồng Vinh.

Trước đó, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều hôm qua, HĐND tỉnh Quảng Trị đã bầu ông Bùi Hoàng Phương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.