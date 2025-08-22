Chiều 22/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và đồng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm 2025-2026.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm 2025-2026 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn. Cùng dự Hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2026, tăng thêm tối thiểu 134 nghìn tỷ đồng cho giáo dục

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, các ý kiến tại Hội nghị, năm học 2024-2025, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách, sự phối hợp có hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương và sự quyết tâm, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp, sự cố gắng, nỗ lực của các em học sinh, sinh viên, toàn ngành GDĐT đã hoàn thành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2024-2025 và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Một số kết quả nổi bật gồm: Đột phá trong hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển GDĐT; tích cực, chủ động triển khai hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng GDĐT, kết quả năm học này cao hơn năm học trước ở tất cả các chỉ tiêu của tất cả các cấp/bậc học; các điều kiện bảo đảm chất lượng như đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất tiếp tục được tăng cường; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong GDĐT; chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học chuyển biến tích cực.

Đáng chú ý, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 được tổ chức trong bối cảnh 3 đặc biệt: Đặc biệt về chuyên môn (tổ chức thi theo 2 Chương trình, trong đó lần đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018); đặc biệt về quy mô (lớn nhất từ trước đến nay với hơn 1,16 triệu thí sinh; hơn 200.000 cán bộ tham gia trực tiếp); đặc biệt về tổ chức bộ máy (bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, khi cả nước có 63 tỉnh, thành phố; chính quyền địa phương 3 cấp tại thời điểm thi và 34 tỉnh, thành phố, chính quyền địa phương 2 cấp tại thời điểm chấm thi). Ngành GDĐT đã tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, đáp ứng mục tiêu đề ra, điều này cho thấy sự thích ứng, chuyển đổi trạng thái, tinh thần, năng lực của ngành GDĐT.

Thủ tướng nhấn mạnh những thành tựu là rất cơ bản và khái quát trong 36 chữ: "Thể chế hoàn thiện, bộ máy tinh gọn, chất lượng nâng cao, kỳ thi chuyên nghiệp, giáo viên nâng tầm, hội nhập mở rộng, cơ sở khang trang, khoa học phát triển, tài năng nở sớm" - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng với đó, hệ thống cơ sở dữ liệu ngành GDĐT đã cơ bản hoàn thiện với 24,55 triệu hồ sơ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia. Hệ thống tuyển sinh trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được hoàn thiện ở mức độ "toàn trình", cho phép 100% thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng hoàn toàn trực tuyến.

Hơn 10 triệu học bạ và hơn 1,5 triệu văn bằng tốt nghiệp THPT đã được số hóa, đồng bộ về Cơ sở dữ liệu tập trung của Bộ và tiến hành kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia, ví điện tử VNeID. Người học có thể tra cứu được thông tin Học bạ và Văn bằng trên VNeID. Dự kiến, sau ngày 2/9/2025 người học có thể tra cứu được dữ liệu Học bạ số và văn bằng số đã được phát hành trên VNeID.

Năm học 2025-2026, triển khai đại trà Học bạ số toàn quốc ở tất cả các bậc học và Văn bằng số từ cấp THPT đến sau đại học, đồng thời tiến hành số hóa dữ liệu đối với các văn bằng đã được cấp trước đây. Bộ GD-ĐT đang tiến hành xây dựng và hoàn thiện thể chế để Học bạ số, Văn bằng số, Chứng chỉ trong hệ thống GDĐT quốc dân để thay thế giấy tờ trong các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến.

Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án để thực hiện mục tiêu bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết và 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là năm học cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GDĐT và các luật sửa đổi trong lĩnh vực GDĐT.

Ngành GDĐT xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về tập trung thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm để từng bước đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; triển khai thực hiện tuyển dụng, sử dụng hết số biên chế giáo viên được giao; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; khẩn trương hoàn thiện các cơ sở dữ liệu của ngành, bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu trong nội bộ ngành với các cơ sở dữ liệu quốc gia; nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực; thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nước ngoài; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua…

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng, đáp ứng yêu cầu đặt ra theo các chủ trương, quyết sách mới của Đảng, Nhà nước về GDĐT, dự kiến năm 2026, tổng chi ngân sách nhà nước cho GDĐT tối thiểu khoảng 630 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 134 nghìn tỷ so với năm 2025.

Thủ tướng khái quát những hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức đối với ngành GDĐT - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Con người là nhân tố quyết định thành bại của các quốc gia

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hiếu học, "tôn sư trọng đạo", coi "hiền tài là nguyên khí quốc gia" là truyền thống tốt đẹp bao đời nay của dân tộc ta. Đảng, Nhà nước ta luôn coi GDĐT là quốc sách hàng đầu với vai trò đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng hình thành và phát triển nhân cách, năng lực của mỗi người. Theo Thủ tướng, thầy cô giáo là hình tượng rất cao đẹp; người thầy trong xã hội luôn được kính trọng, tôn vinh; được làm trong ngành GDĐT là một niềm vinh dự, tự hào.

"Nguồn lực con người là nhân tố quan trọng nhất, quyết định sự thành bại của mỗi quốc gia, GDĐT hình thành nên "Đức - Trí - Thể - Mỹ" của con người, nên GDĐT có vai trò đặc biệt quan trọng với sự phát triển nhanh, bền vững đất nước", Thủ tướng nhấn mạnh.

Để đạt được 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước, Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trương ban hành nhiều quyết sách tạo đột phá phát triển, thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, "sắp xếp lại giang sơn", triển khai "bộ tứ trụ cột" về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời, Bộ Chính trị sẽ ban hành các Nghị quyết tạo đột phá về phát triển GDĐT, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa và phát triển kinh tế nhà nước.

"Tất cả các chủ trương, quyết sách này đều liên quan tới GDĐT. Vì vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần tập trung ưu tiên mọi nguồn lực cho phát triển GDĐT, tạo ra mọi cơ chế, chính sách thực sự thông thoáng, thuận lợi, hạ tầng hiện đại, thông suốt, con người và quản lý phải thông minh", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về kết quả năm học 2024-2025, cơ bản đồng ý nội dung báo cáo, ý kiến của các đại biểu, Thủ tướng nhấn mạnh những thành tựu là rất cơ bản và khái quát trong 36 chữ: "Thể chế hoàn thiện, bộ máy tinh gọn, chất lượng nâng cao, kỳ thi chuyên nghiệp, giáo viên nâng tầm, hội nhập mở rộng, cơ sở khang trang, khoa học phát triển, tài năng nở sớm".

Thứ nhất, về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, triển khai Kết luận số 91 ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị, các cơ quan đã trình Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo; Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non, Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông. Đang tích cực sửa đổi các luật về giáo dục, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để trình Quốc hội tại Kỳ họp tới. Đã nỗ lực, tập trung xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GDĐT.

Thứ hai, về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Bộ GD-ĐT đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; tiến hành sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của cơ quan Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giảm từ 23 đơn vị xuống còn 18 đơn vị.

Thứ ba, về chất lượng, việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh dần đi vào ổn định; giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm.

Mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên được quan tâm đầu tư. Năm học 2024-2025, cả nước đã có tổng cộng 15.077 cơ sở giáo dục mầm non cho 4.727.657 trẻ em nhà trẻ, mẫu giáo; 25.716 cơ sở giáo dục phổ thông cho 18.539.725 học sinh.

Quy mô tuyển sinh đại học ở các ngành khoa học công nghệ (STEM) tăng đáng kể. Xếp hạng khu vực và quốc tế của Việt Nam ngày càng cải thiện. Đến nay, có 5 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt vào top 200 châu Á theo xếp hạng quốc tế.

Thứ tư, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được tổ chức chuyên nghiệp. Tổng số thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi là 1.165.289 (tăng gần 100.000 thí sinh so với năm 2024). Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông toàn quốc năm 2025 là 99,25%.

Thứ năm, về phát triển đội ngũ giáo viên, tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn tăng ở tất cả các cấp học (đạt 90,5% với giáo dục mầm non; 91,9% đối với tiểu học; 94,8% với trung học cơ sở; 99,9% với trung học phổ thông).

Thứ sáu, về hội nhập, đến nay, Việt Nam có quan hệ hợp tác song phương, đa phương về GDĐT với hơn 100 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế có uy tín; ký kết và triển khai thực hiện hàng trăm điều ước, thỏa thuận quốc tế về GDĐT, nghiên cứu khoa học, các chương trình học bổng, trao đổi học sinh, sinh viên, giảng viên, chuyên gia...

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ bảy, cơ sở hạ tầng cho GDĐT ngày càng khang trang. Hiện nay, cả nước đã có 618.284 phòng học các cấp học mầm non, phổ thông công lập; trong đó, số phòng học kiên cố 554.142 phòng, đạt tỉ lệ kiên cố hóa là 89,6%.

Thứ tám, về khoa học, trong năm học 2024-2025, Bộ GD-ĐT đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức triển khai nhiều Đề án quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Từ năm 2022 đến nay, trung bình số lượng bài báo tăng 12-15%/năm, số cơ sở GDĐT có tác giả công bố quốc tế tăng đều hằng năm. Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành GDĐT đã cơ bản hoàn thành với gần 24,55 triệu hồ sơ điện tử được số hóa.

Thứ chín, Việt Nam đều đạt giải khi tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực, nằm trong nhóm 10 nước có thành tích cao, đây là nỗ lực lớn trong điều kiện nước ta là nước đang phát triển.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả quan trọng mà toàn ngành GDĐT đã đạt được trong năm học vừa qua, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước.

Đồng thời, Thủ tướng khái quát những hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức: Chương trình bất cập, quy mô manh mún, ngành nghề không cân, đạo đức chưa cao, kỹ năng thiếu hụt, giáo viên chưa đủ, mạng lưới chưa thông, kinh phí thụ động.

Theo đó, việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 vẫn còn bất cập. Các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn; việc đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá ở nhiều cơ sở giáo dục chưa hiệu quả. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng lưu ý nghiên cứu tổ chức kỳ thi trung học phổ thông sớm hơn, điều chỉnh quy định đăng ký xét tuyển hợp lý hơn.

Quy mô giáo dục nghề nghiệp còn manh mún, lạc hậu; cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo chưa phù hợp; chất lượng, hiệu quả đào tạo chưa cao; chậm đổi mới, chưa linh hoạt, đa dạng để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; công tác đào tạo lại chưa được chú trọng.

Quy mô đào tạo trình độ đại học tăng nhưng còn tập trung ở các ngành, lĩnh vực kinh tế-xã hội, trong khi các nhóm ngành khoa học cơ bản, khoa học kỹ thuật còn chưa thu hút được nhiều người học; đào tạo nhân lực trình độ cao, chất lượng cao chưa thực sự đáp ứng yêu cầu.

Công tác giáo dục tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho trẻ em, học sinh, sinh viên còn chưa thực sự hiệu quả. Vẫn còn tình trạng bạo lực học đường, ma túy học đường.

Hiện cả nước đang thiếu khoảng 102.097 giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông công lập trong khi còn khoảng 60.000 biên chế được giao chưa tuyển dụng được.

Việc rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông còn bất cập; Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học triển khai chậm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cho đào tạo và nghiên cứu chưa đáp ứng yêu cầu. Còn thiếu trường, lớp, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Việc thực hiện tự chủ tài chính để phát triển trường, lớp gặp nhiều khó khăn; nguồn thu sự nghiệp còn thấp, chủ yếu vẫn là ngân sách nhà nước cấp phát.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng báo cáo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dứt khoát không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc

Thủ tướng cho rằng, thời gian tới, bối cảnh tình hình dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Ngành GDĐT đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đổi mới, phát triển đột phá hơn, vừa để khắc phục những hạn chế bất cập, giải quyết vấn đề của chính mình, vừa góp phần quan trọng thực hiện thành công các quyết sách mới của Đảng, Nhà nước, tạo nền tảng vững chắc cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Từ kết quả đạt được và kinh nghiệm thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành thời gian qua, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng, tập thể lãnh đạo Bộ và toàn ngành GDĐT tiếp tục tập trung quán triệt và thực hiện hiệu quả quan điểm định hướng chủ đạo: "Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, là chủ thể - Thầy, cô giáo là động lực - Nhà trường là bệ đỡ - Gia đình là điểm tựa - Xã hội là nền tảng".

Thủ tướng cũng đánh giá cao phương châm của Đại hội Đảng bộ Bộ GD-ĐT "Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển"; Đại hội cũng đề ra những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới 2025-2030 với 8 nội dung trọng tâm, đột phá; đây là những nội dung rất đúng, rất trúng, cần tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả trong toàn ngành.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2025-2026, Thủ tướng nhấn mạnh cần tập trung chuyển đổi trạng thái, từ coi GDĐT là việc riêng của ngành thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn xã hội; chuyển từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực toàn diện của người học.

Cùng với đó, Thủ tướng nhấn mạnh, mọi tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận để giải quyết các vấn đề phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa theo hướng: Mọi công dân phải được tiếp cận bình đẳng với GDĐT, nhất là người yếu thế, người ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; xây dựng chương trình, giáo trình tiên tiến, hiện đại, phù hợp thực tế hơn nữa, học đi đôi với hành, học thật, thi thật, hiệu quả thật, thầy cô tạo động lực, truyền cảm hứng cho học sinh, gia đình, xã hội, nhà trường là nền tảng, bệ đỡ, điểm tựa vững chắc cho thầy cô và học sinh; dứt khoát không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về các nhiệm vụ thường xuyên, Thủ tướng yêu cầu tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết cho năm học mới, trong đó có lễ khai giảng trực tuyến toàn quốc đến cấp xã, bảo đảm trang trọng, ấm cúng, gọn gàng, hiệu quả, vui tươi, không tạo mệt mỏi cho học sinh.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GDĐT. Ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đáp ứng nhu cầu theo Chương trình giáo dục mầm non và Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GDĐT giai đoạn 2026-2035 sau khi được Quốc hội phê duyệt nhằm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giáo dục mầm non, phổ thông.

Xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên, bảo đảm nguyên tắc "có học sinh phải có giáo viên" nhưng phải hợp lý, hiệu quả. Tăng cường đào tạo, đào tạo lại giáo viên kể cả về đạo đức nghề nghiệp và kiến thức chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới GDĐT. Xây dựng cơ chế huy động các nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp, người nước ngoài... tham gia các hoạt động GDĐT trong nhà trường.

Quan tâm phát triển GDĐT cho trẻ em, học sinh ở những vùng có điều kiện KTXH khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về một số nhiệm vụ đột phá, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GDĐT ngay khi Nghị quyết được ban hành.

Tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục khuyết tật, giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm, giáo dục nghề nghiệp; huy động mọi nguồn lực. Bảo đảm quỹ đất phù hợp để xây trường, lớp học, nhất là bổ sung trường, lớp để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền, trước mắt thí điểm đầu tư xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025.

Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; bảo đảm an toàn cho trẻ em. Nâng cao chất lượng phát triển năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI); từng bước đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; chú trọng các ngành, lĩnh vực kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nhất là các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ và các ngành mới (như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, đường sắt cao tốc, điện hạt nhân...).

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Khuyến khích phát triển và khai thác dữ liệu lớn, ứng dụng, phát triển trí tuệ nhân tạo phù hợp. Tiếp tục xây dựng hạ tầng học tập quốc gia, kho học liệu số chia sẻ dùng chung toàn ngành để tạo cơ sở cho việc đẩy mạnh xã hội học tập, học tập suốt đời.

Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế. Mở rộng, đa dạng hóa và làm sâu sắc hơn các cơ chế hợp tác quốc tế; thúc đẩy đàm phán, ký kết các thoả thuận, hiệp định về hợp tác GDĐT.

Triển khai thực hiện chủ trương hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền từ năm học 2025-2026; miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông.

Các địa phương tham dự trực tuyến Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về một số nhiệm vụ cụ thể của các bộ, cơ quan, địa phương, trên tinh thần phân công "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền", Thủ tướng chỉ đạo Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận 91 của Bộ Chính trị; đặc biệt là tập trung xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù và Kế hoạch hành động của Chính phủ để triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GDĐT.

Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT và các bộ, ngành liên quan ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách trung ương chi sự nghiệp GDĐT; lấy nguồn lực nhà nước dẫn dắt, kích hoạt nguồn lực xã hội.

Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ GD-ĐT và các địa phương khẩn trương kiểm tra tình hình tuyển dụng biên chế giáo viên bổ sung cho các địa phương giai đoạn 2022-2026; rà soát, đề xuất bổ sung biên chế giáo viên giai đoạn 2026-2030 để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.

Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, kiểm tra việc quy hoạch xây dựng, bảo đảm quỹ đất để xây dựng trường, lớp; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện thiết kế tổng thể và các phương án thiết kế mẫu về trường liên cấp ở các xã biên giới để các địa phương thực hiện, phù hợp với điều kiện từng vùng miền, địa phương.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách phát triển GDĐT, tạo đồng thuận xã hội; nêu gương giáo viên, học sinh tiêu biểu để tạo sức lan tỏa; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai lệch, xuyên tạc.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ cùng Bộ GD-ĐT tập trung chỉ đạo các Sở GDĐT và chính quyền cấp xã, phường tăng cường công tác quản lý nhà nước về GDĐT trên địa bàn.

Thủ tướng nhắc lại, trong Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 15/9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã viết: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em". Thủ tướng nêu rõ, ngành GDĐT cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác trong thực hiện sứ mệnh vinh quang, trọng trách vẻ vang "dạy chữ, dạy người" cho các em học sinh, sinh viên, những thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, vất vả của ngành GDĐT, của hơn 1 triệu thầy giáo, cô giáo đang nỗ lực không ngừng nghỉ, làm việc không mệt mỏi, ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp "trồng người", như Bác Hồ kính yêu từng căn dặn chúng ta: "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người".

Trước thềm năm học mới 2025-2026, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng chúc ngành GDĐT, toàn thể các thầy giáo, cô giáo luôn phát huy tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết với nghề, khắc phục mọi khó khăn, kiên trì mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, góp phần quan trọng đưa đất nước ta vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới, phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no và hạnh phúc.

(Nguồn: Baochinhphu.vn)