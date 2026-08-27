Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ đến 34 tỉnh, thành phố. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị tại các điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, đại diện các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Lãnh đạo các bộ, ngành tham dự Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực then chốt, chiến lược, đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện nhiều chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền.

Trong bối cảnh đó, với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và nỗ lực của toàn ngành, ngành giáo dục đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh kết quả đạt được, ngành còn một số hạn chế, điểm nghẽn cần tập trung giải quyết.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tham dự Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Năm học 2026-2027, toàn ngành giáo dục xác định chủ đề: "Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất". Trọng tâm là chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện, tập trung xử lý các điểm nghẽn và đo lường kết quả bằng sự tiến bộ của người học, điều kiện làm việc của nhà giáo, hiệu quả hoạt động của nhà trường và chất lượng nguồn nhân lực.

Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ tiếp tục cập nhật thông tin về Hội nghị.

(Nguồn: Báo Chính phủ)