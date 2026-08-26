Ngày 26/8, đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội có buổi làm việc với các thí sinh, phụ huynh đăng ký xét tuyển bổ sung vào Trường Quản trị và Kinh doanh.

Đây là những thí sinh có điểm từ 19 đến dưới 21, từng được trường thông báo đủ điều kiện trúng tuyển trong đợt xét tuyển bổ sung, nhưng sau đó bị loại do Đại học Quốc gia Hà Nội công bố ngưỡng điểm sàn mới là 21 điểm.

Tại cuộc họp, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết việc tuyển sinh bổ sung phải được thực hiện đúng các mốc thời gian theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Theo đó, các cơ sở đào tạo không được tuyển sinh bổ sung trước ngày 22/8, thời điểm thí sinh trúng tuyển đợt 1 hoàn tất xác nhận nhập học. Căn cứ vào số lượng thí sinh xác nhận nhập học và số chỉ tiêu còn thiếu, các trường mới xem xét việc tiếp tục tuyển sinh bổ sung.

Đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội có buổi làm việc với các thí sinh, phụ huynh.

Ông Tuấn cho biết trước đó Đại học Quốc gia Hà Nội đã họp và thống nhất chủ trương không tuyển sinh bổ sung. Tuy nhiên, do một số trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã thông báo và thu hồ sơ, vì thế Đại học Quốc gia Hà Nội cân nhắc quyền lợi của thí sinh và quyết định cho phép các trường tiếp tục tuyển sinh bổ sung.

Sau khi xem xét nhiều yếu tố, trong đó có chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu 50% sinh viên trúng tuyển thuộc nhóm 5% có kết quả học tập hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất toàn quốc, Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung vào Trường Quản trị và Kinh doanh là 21 điểm.

Theo đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội, các cơ sở giáo dục đào tạo không được tự ý thu hồ sơ trước thời điểm cho phép và khi chưa được sự đồng ý của Đại học Quốc gia Hà Nội. Chỉ sau khi có chủ trương và ngưỡng điểm sàn, các trường mới được thông báo tuyển sinh bổ sung.

Tuy nhiên, Trường Quản trị và Kinh doanh đã thông báo xét tuyển bổ sung và tiếp nhận hồ sơ trước mốc thời gian quy định. Điều này dẫn đến việc 35 thí sinh có điểm từ 19 đến dưới 21, dù đã nộp hồ sơ, không còn đủ điều kiện xét tuyển theo ngưỡng mới.

Tại cuộc họp, nhiều phụ huynh, học sinh cho biết vì nghĩ đã trúng tuyển vào trường nên không xác nhận nhập học đợt 1 và cũng không nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung tại các trường khác. Đến thời điểm hiện tại, các trường đã hết thời gian xác nhận nhập học, khiến nhiều em “gần như không còn cơ hội nào trong năm nay”.

Các phụ huynh, thí sinh cùng bày tỏ mong muốn Ban lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét giữ nguyên mức điểm xét tuyển bổ sung là 19 điểm, để hơn 30 thí sinh này có cơ hội được học tập tại trường.

Theo PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, mong muốn của học sinh, phụ huynh là chính đáng. “Chúng tôi sẽ lắng nghe, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội để xem xét, đưa ra quyết định chính thức, song vẫn phải phù hợp với các quy định hiện hành”, ông Tuấn nói.