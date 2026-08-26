Phường Bến Thành (thuộc quận 1 cũ) giảm từ 13 xuống còn 9 trường

Trước sắp xếp, phường Bến Thành có 13 cơ sở giáo dục công lập, gồm 5 trường mầm non, 6 trường tiểu học và 2 trường THCS. Sau sắp xếp, còn 9 trường, trong đó Trường Mầm non Bến Thành và các trường tiểu học Nguyễn Thái Học, Lê Ngọc Hân, Kết Đoàn, Nguyễn Huệ được giữ nguyên.

Trường mầm non Phạm Ngũ Lão sáp nhập với Trường mầm non Tuổi Thơ, lấy tên Trường mầm non Tuổi Thơ; bà Vũ Thị Mỵ, nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non Phạm Ngũ Lão, giữ chức hiệu trưởng.

Trường mầm non Tuổi Hồng sáp nhập với Trường mầm non Nguyễn Thái Bình, lấy tên Trường mầm non Tuổi Hồng, do bà Vũ Thị Ngọc Bắc làm hiệu trưởng.

Hai trường tiểu học Khai Minh và Nguyễn Thái Bình được sáp nhập, lấy tên Trường tiểu học Khai Minh, do ông Hồ Quang Tuấn làm hiệu trưởng.

Trường THCS Nguyễn Du và Trường THCS Đồng Khởi được sáp nhập thành Trường THCS Nguyễn Du, do bà Hồ Thị Ngọc Sương làm hiệu trưởng.

Phường Sài Gòn (thuộc quận 1 cũ) giảm từ 6 xuống còn 5 trường

Phường Sài Gòn có 6 cơ sở giáo dục công lập gồm Trường THCS Võ Trường Toản, hai trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hòa Bình và ba trường mầm non Hoa Lư, Lê Thị Riêng, 30/4.

Sau sắp xếp, phường còn 5 trường. Trong đó, Trường mầm non Hoa Lư và Trường mầm non Lê Thị Riêng được sáp nhập thành Trường mầm non Sài Gòn, do bà Trần Thị Trang làm hiệu trưởng.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) trong ngày tựu trường. Ảnh: Tuấn Hùng

Phường Cầu Ông Lãnh (thuộc quận 1 cũ) giảm từ 11 xuống còn 7 trường

Trước sắp xế, phường Cầu Ông Lãnh có 11 trường công lập. Sau sắp xếp, còn 7 trường, gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường THCS và 1 trường tiểu học - THCS.

Trường mầm npon Hoa Lan sáp nhập với Trường mầm non Cô Giang; Trường mầm non 20/10 sáp nhập với Trường mầm non Nguyễn Cư Trinh. Hai trường mới lần lượt giữ tên Hoa Lan và 20/10.

Đáng chú ý, Trường tiểu học Phan Văn Trị được sáp nhập với Trường THCS Đức Trí để thành lập Trường tiểu học - THCS Phan Văn Trị, do ông Lê Hồng Thái làm hiệu trưởng.

Hai trường tiểu học Trần Hưng Đạo và Chương Dương được sáp nhập thành Trường tiểu học Trần Hưng Đạo.

Các trường Lương Thế Vinh, THCS Chu Văn An và THCS Minh Đức được giữ nguyên.

Theo quy hoạch đầu tư đồng bộ hạ tầng xã hội, Trường tiểu học - THCS Phan Văn Trị sẽ được xây dựng mới tại khu vực Mả Lạng trong tứ giác Nguyễn Trãi - Cống Quỳnh - Trần Đình Xu - Nguyễn Cư Trinh.

Phường Xuân Hòa (thuộc quận 3 cũ) giảm từ 15 còn 9 trường công lập

Ở bậc mầm non, Trường Mầm non 6 được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non 6 và Trường Mầm non Xuân Hòa, do bà Trần Thị Mỹ Dung làm hiệu trưởng. Trường mầm non Tuổi Thơ được thành lập từ Trường mầm non 7 và Trường mầm non Tuổi Thơ 7, do bà Phan Thị An làm hiệu trưởng. Trường mầm non Tuổi Thơ 8 được hình thành từ việc sáp nhập Trường mầm non 8 và Trường mầm non Tuổi Thơ 8 do bà Văn Thanh Thảo làm hiệu trưởng.

Ở bậc tiểu học, Trường tiểu học Trần Quốc Thảo được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường tiểu học Trần Quốc Thảo, Trường tiểu học Mê Linh và Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền. Ông Đinh Hữu Đắc giữ chức hiệu trưởng.

Trường THCS Colette được thành lập trên cơ sở nhập Trường THCS Colette và Trường THCS Lê Lợi, do ông Nguyễn Văn Diệu làm hiệu trưởng.

Phường bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Lan, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Mê Linh, làm Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn; bà Lưu Thị Hà Phương, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Colette, làm Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn. Sau sắp xếp, phường Xuân Hòa còn 9 trường công lập gồm 4 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 3 trường THCS.

Phường Phú Nhuận (thuộc quận Phú Nhuận cũ) giảm từ 13 xuống còn 7 trường

Phường Phú Nhuận cũng đã công bố thành lập và bổ nhiệm ban giám hiệu của 4 trường sau sắp xếp.

Trường tiểu học Phú Nhuận được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường tiểu học Vạn Tường và Trường tiểu học Nguyễn Đình Chính, bà Trần Thị Ngọc Hằng làm hiệu trưởng.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn). Ảnh: Tuấn Hùng

Trường tiểu học Đặng Văn Ngữ được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường tiểu học Chí Linh và Trường tiểu học Phạm Ngọc Thạch vào Trường tiểu học Đặng Văn Ngữ, ông Trương Tấn Duy làm hiệu trưởng.

Trường mầm non Phú Nhuận được thành lập từ Trường mầm non Sơn Ca 12 và Sơn Ca 14, do bà Ngô Minh Thái làm hiệu trưởng. Trường mầm non Sơn Ca được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường mầm non Sơn Ca 8 và Sơn Ca 11, do bà Lê Cẩm Linh làm hiệu trưởng.

Sau sắp xếp, phường Phú Nhuận còn 7 trường gồm 4 trường mầm non, 2 trường tiểu học và Trường THCS Đào Duy Anh. Theo thống kê của phường, việc sắp xếp 13 cơ sở giáo dục công lập giúp giảm 12 vị trí hiệu trưởng, hiệu phó và 18 nhân viên.

Phường Chánh Hưng (thuộc quận 8 cũ) giảm từ 21 xuống còn 13 trường

Trước sắp xếp, phường Chánh Hưng có 21 cơ sở giáo dục công lập, gồm 8 trường mầm non, 8 trường tiểu học và 5 trường THCS, với 21 hiệu trưởng và 31 hiệu phó. Sau sắp xếp, phường Chánh Hưng còn 13 cơ sở giáo dục công lập, gồm 5 trường mầm non, 4 trường tiểu học, một trường liên cấp tiểu học - THCS và 3 trường THCS.

Trong đó, giữ nguyên Trường Mầm non Vườn Hồng, Trường Mầm non Tuổi Hoa, Trường Tiểu học Âu Dương Lân và các trường THCS Chánh Hưng, Lý Thánh Tông.

8 cơ sở giáo dục được thành lập trên cơ sở sáp nhập các trường quy mô nhỏ. Trong đó, Trường Mầm non Việt Nhi hình thành từ Trường Mầm non Bình Minh và Việt Nhi; Trường Mầm non Vành Khuyên từ Trường Mầm non Vành Khuyên và Hoa Mai; Trường Mầm non Vàng Anh từ Trường Mầm non Vàng Anh và Nắng Mai.

Ở bậc tiểu học, Trường Tiểu học Nguyễn Trực được thành lập từ Trường Tiểu học Rạch Ông và Nguyễn Trực; Trường Tiểu học Thái Hưng từ Trường Tiểu học Thái Hưng và Vàm Cỏ Đông; Trường Tiểu học Hưng Phú từ Trường Tiểu học Hưng Phú và Lý Nhân Tông.

Đáng chú ý, Trường tiểu học Trần Danh Lâm được sáp nhập với Trường THCS Trần Danh Ninh để thành lập Trường Tiểu học - THCS Trần Danh Ninh. Trường THCS Dương Bá Trạc cũng được thành lập trên cơ sở sáp nhập với Trường THCS Khánh Bình.

Số cán bộ quản lý cũng giảm từ 52 xuống còn 38 người, gồm 13 hiệu trưởng và 25 hiệu phó.