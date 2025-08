Tối 6/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 9.

Đây là sự kiện đặc biệt, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ 9 diễn ra tại Hà Nội tối 6/8. Ảnh: Phạm Hải

Đại hội vinh danh 246 điển hình tiên tiến, những đại diện tiêu biểu trong hàng vạn tấm gương “người tốt, việc tốt” trên mặt trận giữ gìn bình yên đất nước.

“Chặng đường vẻ vang, chiến công rực rỡ của lực lượng công an nhân dân suốt 80 năm qua là minh chứng hùng hồn cho một truyền thống cách mạng kiên trung, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Phạm Hải

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần đổi mới mạnh mẽ của lực lượng Công an nhân dân trong 5 năm qua. Không chỉ là lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa, lực lượng công an còn góp phần kiến tạo không gian phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy nền hành chính hiện đại và minh bạch, khơi dậy văn hóa phụng sự trong từng cán bộ, chiến sĩ.

"Người làm công an cách mệnh phải có lòng nhân ái, vì dân mà phục vụ. Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo. Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép" - Thủ tướng trích lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công an nhân dân.

Đồng thời, ông nhắn nhủ "công an nhân dân thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình”, khẳng định lực lượng công an luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Lực lượng công an đã chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đặc biệt, lực lượng công an đã đi đầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tiên phong thực hiện Đề án 06 về dữ liệu dân cư, định danh điện tử, xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Phạm Hải

Trong thời gian qua, công an nhân dân đã kiềm chế, kéo giảm bền vững tội phạm; triệt phá nhiều tổ chức tội phạm lớn, xuyên quốc gia; đổi mới công tác đối ngoại công an, tạo dấu ấn tại các sự kiện quốc tế, từ cứu trợ hậu động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar đến hỗ trợ phòng chống thiên tai trong nước.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Công an. Ảnh: Phạm Hải

Không chỉ là lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự, công an còn tích cực trong công tác an sinh xã hội, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ sinh kế cho người dân khó khăn, đặc biệt trong các đợt bão lũ, dịch bệnh.

Hình ảnh chiến sĩ công an sát cánh bên nhân dân giữa đại dịch Covid-19, trong thiên tai khốc liệt là biểu tượng sinh động của tinh thần “vì dân quên mình”.

Thủ tướng trao huân chương Quân công hạng nhất tặng Thứ trưởng Nguyễn Văn Long; trao danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ tranh nhân dân" tặng 12 tập thể, cá nhân. Ảnh: Phạm Hải

“Lực lượng công an nhân dân là lá chắn thép trước quân thù, là điểm tựa bình yên của nhân dân trong những lúc khó khăn, nguy nan, thiên tai, dịch bệnh” - Thủ tướng nhấn mạnh.

6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Thủ tướng đặt ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho lực lượng công an nhân dân.

Thứ nhất, xây dựng nền an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ 2, gắn kết kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh; đảm bảo quyền con người, quyền công dân; tạo môi trường sống an toàn, hạnh phúc.

Thứ 3, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đánh trúng, đánh đúng, đánh đến cùng; phòng là chính, hiệu quả thực chất là thước đo.

Thứ 4, hiện đại hóa quản lý nhà nước về an ninh trật tự, cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện công vụ đúng quy định, đúng thời gian, đúng tinh thần phục vụ nhân dân.

Thứ 5, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đặc biệt ở cấp cơ sở - nơi gần dân, sát dân và vì dân.

Thứ 6, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhận thức sâu sắc rằng: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ít thì thành công ít, giúp đỡ hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Bộ Công an. Ảnh: Phạm Hải

“Tôi trân trọng phát động phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đề nghị toàn hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước lan tỏa tinh thần này, biến phong trào thành sức mạnh vĩ đại, gìn giữ non sông gấm vóc Việt Nam muôn đời bền vững” - Thủ tướng nhấn mạnh trong lời hiệu triệu cuối bài phát biểu.

Cũng tại đại hội, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Công an - bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành sự quan tâm, cổ vũ lớn lao cho lực lượng công an nhân dân.

“Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2025-2030 với phương châm: Đổi mới tư duy, sáng tạo hành động, gương mẫu đi đầu vì an ninh Tổ quốc, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân” - Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.