Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM đã có bài tham luận đáng chú ý gửi tới hội thảo khoa học quốc gia “Công an nhân dân phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vững bước cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới” vừa diễn ra tại Hà Nội.

Trong tham luận về hành trình 50 năm đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở TPHCM, ông khái quát những thách thức, chuyển biến và bài học kinh nghiệm của lực lượng công an ở đô thị lớn nhất nước.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu trong lễ ra quân trấn áp tội phạm đầu tháng 8. Ảnh: Nguyễn Huế

Ông cho hay, ngay sau ngày 30/4/1975, TPHCM chuyển từ chiến tranh sang hòa bình nhưng đầy rẫy khó khăn, phức tạp. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước ráo riết chống phá, cài cắm gián điệp, thực hiện “kế hoạch hậu chiến”. Trong nội tại xã hội, tội phạm cướp của, giết người gần như công khai và trắng trợn. Bên cạnh đó là các tệ nạn như ma túy, mại dâm, cờ bạc, lưu manh, du đãng... từ tàn dư của chế độ cũ để lại.

Công an Thành phố, khi ấy còn là Ban An ninh nội chính Sài Gòn - Gia Định, đã triển khai đồng bộ các biện pháp tiếp quản, phục vụ ổn định đời sống kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - trật tự, vừa khắc phục hậu quả chiến tranh vừa tập trung trấn áp các tàn dư của chế độ cũ.

Ngày 2/7/1976, đơn vị chính thức mang tên Sở Công an TPHCM. Lực lượng công an liên tục tấn công, trấn áp nhiều tổ chức phản động, phá tan các âm mưu gây rối chính trị và an ninh đô thị. Những cái tên như “Phục quốc”, “Hội đồng lãnh đạo quốc gia” bị triệt phá ngay từ khi còn manh nha. Năm 1977, Thành ủy ra nghị quyết yêu cầu ổn định trật tự xã hội, loại trừ trọng án, một chỉ đạo mang tính bước ngoặt trong công tác giữ gìn an ninh đô thị.

Đấu tranh trên mặt trận phức tạp

Từ sau Đại hội Đảng lần thứ 6 (năm 1986), trong bối cảnh đổi mới toàn diện, TPHCM trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước nhưng đồng thời là địa bàn “nóng” về an ninh. Các tổ chức phản động tăng cường hoạt động chống phá, đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, từng bước tìm cách phá hoại từ bên trong.

Trung tướng Mai Hoàng nêu rõ: “Thành phố là nơi các thế lực thù địch chọn để gây tiếng vang, thực hiện các mô hình 'cách mạng màu', 'cách mạng đường phố', nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng”.

Tội phạm không chỉ gia tăng về số lượng mà biến đổi nhanh về hình thức. Từ cướp, cưỡng đoạt, tín dụng đen đến các băng nhóm xã hội đen, tội phạm có tổ chức... xuất hiện với thủ đoạn tinh vi. Trong khi đó, tốc độ đô thị hóa, tăng dân số cơ học nhanh chóng tạo áp lực lớn lên an sinh, trật tự, môi trường và giao thông.

Trong hoàn cảnh đó, Công an TP đã chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu với Bộ Công an, Thành ủy và chính quyền TP.

“Công an TP tạo thế chủ động trong phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, không để xảy ra phá hoại, khủng bố, không để bị động, bất ngờ, kiên quyết không để hình thành và công khai hóa các tổ chức chính trị đối lập dưới mọi hình thức”, Trung tướng Mai Hoàng nói.

Tham luận của Giám đốc Công an TP nêu rõ tinh thần chủ động của lực lượng công an trong suốt chặng đường dài. Từ việc triển khai các kế hoạch nghiệp vụ để vô hiệu hóa các tổ chức phản động, đến phối hợp diễn tập phương án phòng thủ toàn diện, lực lượng Công an TP luôn giữ thế chủ động trong phòng ngừa và đấu tranh.

Công an TPHCM ra quân trấn áp tội phạm. Ảnh: Nguyễn Huế

Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" là một mũi nhọn xuyên suốt. Cùng với đó, các chương trình “Ba giảm” (giảm tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm), thí điểm “hậu cai nghiện”, quản lý người nghiện... mang lại hiệu quả thiết thực.

Thành phố đã xây dựng và phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy ý thức tự giác của nhân dân, từng bước xây dựng nền an ninh nhân dân theo phương châm “cơ sở là chính, tại chỗ là chính”.

Sáu bài học kinh nghiệm của Công an TPHCM

Từ thực tiễn 50 năm xây dựng và chiến đấu, Công an TP đúc kết 6 bài học kinh nghiệm lớn.

Một là, bám sát và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Thành phố để làm tốt công tác an ninh, trật tự...

Hai là, chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ... Nắm bắt tư tưởng của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ để phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ba là, thường xuyên hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy, cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ, phục vụ kịp thời công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; giải quyết tốt các chế độ, chính sách.

Bốn là, ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu khoa học, kỹ thuật phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số...

Năm là, tập trung nghiên cứu lý luận kết hợp với tổng kết thực tiễn công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Bổ sung, hoàn thiện lý luận công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm là cơ sở đề xuất các giải pháp, tham mưu Thành ủy, UBND TP, Bộ Công an.

Sáu là, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện đúng đắn chính sách dân tộc, tôn giáo và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện; chủ động kiên trì tham mưu đề xuất những cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá để phát triển Thành phố.