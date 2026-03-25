Vui mừng làm việc với Chủ tịch Tập đoàn và các cộng sự của Tập đoàn AFK Sistema, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao Tập đoàn nhanh chóng làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam để triển khai các chương trình hợp tác trong thời gian qua; đề nghị tập đoàn đầu tư nhiều hơn nữa, đa dạng và tập trung hơn nữa, hiệu quả hơn nữa tại Việt Nam, góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Thông tin về chiến lược phát triển của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước hợp tác trên các lĩnh vực mà Liên bang Nga, trong đó có Tập đoàn AFK Sistema có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu như: Xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an ninh mạng, dược phẩm, năng lượng hạt nhân, viễn thông, thị trường tài sản mã hóa, thúc đẩy khai thác không gian ngầm, không gian vũ trụ, trong đó có việc phát triển tàu điện ngầm tại Hà Nội và TPHCM…

Cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian làm việc, Chủ tịch Vladimir Petrovich Evtushenkov nhắc lại ấn tượng tốt đẹp sau chuyến thăm Việt Nam và được Thủ tướng Chính phủ tiếp vừa qua; khẳng định Tập đoàn sẽ hợp tác đầu tư tại Việt Nam, góp phần cùng Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong thời gian tới.

Hoan nghênh Tập đoàn AFK Sistema khẳng định sẽ đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết, các dự án mà AFK Sistema quan tâm rất phù hợp với kế hoạch phát triển của Việt Nam

Theo ông Vladimir Petrovich Evtushenkov, Tập đoàn AFK Sistema đang quan tâm, mong muốn Chính phủ chỉ đạo, tạo điều kiện để Tập đoàn hoàn thiện các thủ tục để mở pháp nhân tại Việt Nam và văn phòng tại Hà Nội; triển khai dự án Nhà Moskva tại Hà Nội, các dự án đường sắt đô thị; tạo điều kiện thuận lợi cho liên doanh giữa AFK Sistema và các đối tác Việt Nam triển khai các dự án thí điểm cơ sở dữ liệu sinh trắc học quốc gia, Camera AI, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo…

AFK Sistema cũng mong muốn hợp tác dài hạn với các nhà máy ở Việt Nam để sản xuất các loại dược phẩm Việt Nam có nhu cầu; hợp tác với các nhà máy sản xuất máy biến áp của Việt Nam để chuyển giao công nghệ sản xuất một số sản phẩm mới mà Việt Nam chưa làm chủ công nghệ; tham gia Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM với các cơ chế, dự án thí điểm về công nghệ tài chính và tài sản số…

Hoan nghênh Tập đoàn AFK Sistema khẳng định sẽ đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết, các dự án mà AFK Sistema quan tâm rất phù hợp với kế hoạch phát triển của Việt Nam. Hiện nay, các cơ quan của Việt Nam đã và đang phối hợp với các đối tác, trong đó có đối tác Nga để triển khai.

Ngay sau đây Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Việt Nam tích cực phối hợp để AFK Sistema tham gia, triển khai các dự án trên tinh thần tuân thủ đúng quy định pháp luật, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ và bảo đảm hiệu quả đầu tư; đề nghị AFK Sistema làm việc chặt chẽ, tích cực với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương của Việt Nam để thúc đẩy các dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm Đại học hàng đầu của Nga

Sáng 25/3 (giờ địa phương), trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Moscow (MISIS).

Cùng đi với Thủ tướng có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, các thành viên đoàn công tác.

Sau khi tham quan phòng thí nghiệm công nghệ lượng tử siêu dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ, trao đổi với ban lãnh đạo, cán bộ và sinh viên MISIS. Bà Chernykova Alevtina Anatolieva, Hiệu trưởng MISIS đã giới thiệu với Thủ tướng và đoàn về truyền thống, thành tựu, những định hướng phát triển và kết quả hợp tác nghiên cứu, đào tạo với phía Việt Nam, định hướng hợp tác thời gian tới.

Đại học Khoa học và Công nghệ Moscow là cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu lâu đời và có uy tín bậc nhất của Liên bang Nga cũng như châu Âu, với thế mạnh nổi bật trong các lĩnh vực khoa học vật liệu, luyện kim, công nghệ cao, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo.

MISIS được xếp hạng top 400 với nhóm lĩnh vực vật lý, top 600 nhóm lĩnh vực kỹ thuật. MISIS đứng thứ nhất tại Nga với nhóm ngành khoa học vật liệu và đứng thứ 3 nhóm ngành mỏ. MISIS đồng thời là một trung tâm đổi mới sáng tạo năng động, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác với doanh nghiệp.

Thủ tướng đánh giá cao tình cảm tốt đẹp, sự hợp tác chân thành, hiệu quả mà MISIS đã dành cho Việt Nam trong thời gian qua

Trường còn là biểu tượng cho sự hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Nga trong lĩnh vực giáo dục. Hàng nghìn sinh viên và cán bộ Việt Nam đã và đang theo học tại Trường. MISIS đã đào tạo cho Việt Nam hơn 1.000 kỹ sư, cán bộ trong các lĩnh vực khai thác mỏ, vật liệu, luyện kim. Nhiều người ngày nay là những giáo sư, nhà khoa học hàng đầu trên nhiều lĩnh vực.

Trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng, Đại học Quốc gia Hà Nội và MISIS đã ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trao đổi chuyên gia và triển khai nghiên cứu chung trong lĩnh vực công nghệ lượng tử.

Phát biểu trước lãnh đạo, sinh viên, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng tới thăm Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Moscow, chúc mừng những thành tựu rất đáng tự hào của trường trong hơn 100 năm qua.

Thủ tướng nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga có nền tảng truyền thống lâu đời, (năm 2025 là năm kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao). Với tình cảm đặc biệt, chân thành, tin cậy giữa nhân dân hai nước, phía Nga luôn dành cho Việt Nam sự giúp đỡ, hỗ trợ vô tư, trong sáng, sự hợp tác tốt đẹp, hiệu quả, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Từ những năm tháng khó khăn của đất nước cho đến thời kỳ hội nhập và phát triển, nhiều thế hệ du học sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam được đào tạo bài bản trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, y học… tại Nga đã trở về và cống hiến xây dựng quê hương. Nhiều người trong số đó đã trở thành những nhà lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành của Việt Nam ở nhiều lĩnh vực trọng điểm.

Thủ tướng đánh giá cao tình cảm tốt đẹp, sự hợp tác chân thành, hiệu quả mà MISIS đã dành cho Việt Nam trong thời gian qua; đặc biệt là những đóng góp trong đào tạo nguồn nhân lực, phát triển mạng lưới cựu lưu học sinh, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao tri thức và vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga; mong thời gian tới, truyền thống hợp tác này sẽ tiếp tục được phát huy ngày càng mạnh mẽ và hiệu quả.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang hướng tới các mục tiêu chiến lược: Đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Để thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm, Việt Nam đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, Việt Nam xác định con người là yếu tố quyết định, là trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, nguồn lực, động lực của sự phát triển; xác định giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, phải đầu tư xứng đáng cho giáo dục và đào tạo, coi đây là đầu tư cho phát triển bền vững; xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành nền tảng quan trọng để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và phát triển nhanh, bền vững. Việt Nam đã ban hành các nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực then chốt, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên nhất trí định vị lại và nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nga trên mọi lĩnh vực, thống nhất đưa hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trở thành một trụ cột hợp tác mới, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa…

Thủ tướng tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống, uy tín học thuật, năng lực nghiên cứu mạnh mẽ và tinh thần đổi mới không ngừng, MISIS sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Liên bang Nga trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ, kể cả trong các ngành, lĩnh vực mới nổi; đồng thời là một đối tác quan trọng của Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng đề nghị tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam trong các lĩnh vực mà MISIS có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ…

Thủ tướng cũng đề nghị trường quan tâm hơn nữa đến cộng đồng lưu học sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại MISIS; động viên, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các em học tập tốt, nghiên cứu tốt, rèn luyện tốt; đồng thời trở thành những sứ giả hữu nghị, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng mong các em sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam tại đây sẽ nỗ lực hết mình, có ý chí vượt qua khó khăn, thách thức, vượt qua giới hạn của chính mình, học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, ngày càng trưởng thành với tinh thần "tiết kiệm thời gian, coi trọng trí tuệ và quyết đoán đúng lúc", góp phần xây dựng quê hương đất nước, đóng góp cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga.

Theo VGP