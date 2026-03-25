Ngày 24/3 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga Sergey Shoigu.

Theo ông Sergey Shoigu, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực dưới sự chỉ đạo sát sao, ủng hộ tích cực của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Hội đồng An ninh Nga và Thư ký Hội đồng Sergey Shoigu trong việc bảo đảm vững chắc ổn định chính trị, an ninh quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga Sergey Shoigu. Ảnh: Nhật Bắc

Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình, sự ủng hộ của nhân dân Liên Xô trước đây và của LB Nga hiện nay. Hai nước đã trải qua những thăng trầm của lịch sử và luôn kề vai sát cánh bên nhau. Vì vậy, trong giai đoạn mới, hai bên càng cần nỗ lực để gìn giữ và phát triển mối quan hệ đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp.

Thủ tướng khẳng định chuyến thăm lần này mang ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc định vị lại, nâng tầm hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mỗi nước trong tình hình mới.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho biết phía Nga sẽ nỗ lực cùng với các bộ, ngành của Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được. Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình thế giới nhiều biến động hiện nay.

Nga luôn mong muốn phát triển những lĩnh vực hợp tác mà hai bên có nền tảng, tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực mới, phù hợp với điều kiện của hai bên để phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Trong không khí tin cậy chính trị cao, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga Sergey Shoigu trao đổi, đề xuất nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại, thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại - đầu tư, năng lượng - dầu khí, giao thông vận tải, nhân văn, giao lưu nhân dân, du lịch…

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát huy tốt vai trò của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga trong thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ. Hai bên còn nhiều tiềm năng và dư địa để khai thác, nâng tầm hợp tác trên tất cả lĩnh vực. Các cơ quan chức năng hai nước tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác phòng chống các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Về cộng đồng người Việt Nam tại Nga, hai bên nhất trí cộng đồng có nhiều đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Ông Sergey Shoigu mong muốn có thêm người Việt Nam sang sinh sống, học tập và làm việc tại Nga, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước Nga trong bối cảnh hiện nay.

Duma Quốc gia Nga ủng hộ thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Cũng trong ngày 24/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cùng đại diện nhiều đảng phái trong Duma Quốc gia Nga.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin khẳng định Nga coi Việt Nam là bạn bè lâu năm, một đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các nghị sĩ trong Duma Quốc gia Nga dù đến từ nhiều đảng phái khác nhau đều có ấn tượng tốt đẹp, ủng hộ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: Nhật Bắc

Duma Quốc gia Nga sẵn sàng phối hợp với phía Việt Nam, triển khai các thỏa thuận cấp cao, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Quốc hội Nga sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương, nhất là các lĩnh vực kinh tế - thương mại, năng lượng, giáo dục - đào tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo và bày tỏ ấn tượng, hài lòng về kết quả cuộc hội đàm với Thủ tướng Mishustin và cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng LB Nga Valentina Matvienko.

Thủ tướng nhấn mạnh chuyến thăm Nga có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, nhất là những thỏa thuận đã đạt được giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin; thống nhất một số định hướng lớn để định vị lại và nâng tầm toàn diện hợp tác Việt Nam - Nga.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Duma Quốc gia Nga và Chủ tịch Vyacheslav Volodin trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi triển khai các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác cụ thể nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hợp tác Việt Nam - Nga. Thủ tướng cũng chúc phía Nga sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Duma Quốc gia vào tháng 9 tới.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga nhấn mạnh dù quan hệ không ngừng phát triển trong những năm qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga vẫn còn nhiều dư địa và tiềm năng để phát triển hơn nữa.

Chủ tịch Vyacheslav Volodin chia sẻ, luôn mong muốn Việt Nam phát triển thịnh vượng và hết sức ủng hộ việc ký kết thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại Việt Nam, coi đây là một công trình quan trọng cho quá trình phát triển năng lượng của Việt Nam, đặt nền móng cho sự phát triển vượt bậc của kinh tế Việt Nam trong những năm tới.