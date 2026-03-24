Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm Bảo tàng Năng lượng Nguyên tử của Nga. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bảo tàng Năng lượng Nguyên tử là nơi tổ chức các triển lãm, các bài giảng và các cuộc họp kinh doanh để quảng bá và thông tin về những thành tựu và sự phát triển trong tương lai của ngành công nghiệp hạt nhân Nga.

Bảo tàng được xây dựng từ năm 2018 và đưa vào khai thác từ năm 2023; là một công trình độc đáo về mặt kết cấu gồm 4 tầng nổi và 3 tầng hầm (sâu 18 m), với tổng diện tích sàn khoảng 25.000 m2, có khả năng đón khoảng 2.100 khách tham quan cùng một lúc và 4.500 khách/ngày.

Bảo tàng được thiết kế như một trung tâm khoa học, dành cho cả công chúng và các chuyên gia trong ngành. Kiến trúc của gian trưng bày theo cảm hứng cho câu chuyện của triển lãm - một hành trình từ quá khứ đến tương lai thông qua hiện tại.

Tại triển lãm công nghiệp hạt nhân hiện đại, du khách có thể tìm hiểu về các ứng dụng tiềm năng của công nghệ hạt nhân trong năng lượng, y học, công nghiệp thực phẩm (chế biến thực phẩm) và nông nghiệp (khử muối nước).

Một trong những hiện vật chính của triển lãm này là lò phản ứng hạt nhân mô hình với kích thước rất lớn tại sảnh chính, mô tả quá trình tương tác phức tạp nhưng hài hòa giữa nhiều thiết bị và cơ chế, được mô tả một cách ẩn dụ với sự kết hợp của âm nhạc.

Tại Bảo tàng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên đoàn đã nghe lãnh đạo Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga (Rosatom) và lãnh đạo Bảo tàng giới thiệu về lịch sử và những thành tựu hiện đại của lĩnh vực năng lượng hạt nhân Nga.

Tìm hiểu về kinh nghiệm phát triển lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Nga, Thủ tướng cho rằng Bảo tàng góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng cho mong muốn phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt.

Lãnh đạo Tập đoàn Rosatom nhấn mạnh, việc ký kết Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam không chỉ có ý nghĩa với riêng Việt Nam mà còn có ý nghĩa với khu vực trong lĩnh vực phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, Việt Nam và Nga đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực về năng lượng nguyên tử phục vụ mục đích hòa bình, với cả hai hướng là các cơ sở đào tạo của Nga mở phân viện tại Việt Nam và phía Việt Nam gửi sinh viên, nghiên cứu sinh sang Nga, đáp ứng yêu cầu phát triển, trong đó có việc hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 23/3, sau khi hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin đã cùng chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Bảo tàng Năng lượng Nguyên tử - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh và khẳng định việc ký kết Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; coi đây là bước tiến quan trọng trong hợp tác song phương trên lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và tin tưởng đây sẽ là công trình biểu tượng mới cho tình hữu nghị Việt Nam và Liên bang Nga.

