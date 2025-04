Chiều nay (19/4), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đến thăm, kiểm tra và động viên các lực lượng đang luyện tập chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khi đến thăm các lực lượng luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Ảnh: VGP

Theo báo cáo, tham gia lễ diễu binh, diễu hành lần này có hơn 13.000 người thuộc các lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ. Cụ thể, khối Quân đội và Dân quân tự vệ có 25 khối, lực lượng Công an có 17 khối.

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng và đoàn công tác đã trực tiếp chứng kiến phần diễn tập của các khối. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc các động tác đội hình, bảo đảm sự đồng đều, trang nghiêm và thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ tham gia lễ diễu binh, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần kiên cường, nỗ lực vượt khó của các lực lượng trong suốt gần 5 tháng huấn luyện. Thủ tướng xúc động khi biết một số đơn vị đã hành quân dọc chiều dài đất nước từ Bắc vào Nam bằng tàu hỏa, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong quá trình luyện tập, các lực lượng phải đối mặt với nhiều khó khăn về điều kiện ăn ở, thời tiết khắc nghiệt, cường độ huấn luyện cao, thời gian xa gia đình kéo dài, đặc biệt với các nữ cán bộ, chiến sĩ. Tuy nhiên, mọi người luôn xác định tốt trách nhiệm, nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Lực lượng thuộc khối công an đang tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh 30/4. Ảnh: VGP

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh các lực lượng tham gia lễ kỷ niệm cần tập trung cao độ, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và quyết tâm cao nhất, thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng, hiệp đồng chặt chẽ, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

"Chỉ còn ít ngày nữa, chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ chính thức trong lễ kỷ niệm vào đúng ngày 30/4. Được bước những bước đi hùng dũng, oai nghiêm trong ngày lễ lớn của đất nước là niềm vinh dự to lớn, song cũng là trách nhiệm nặng nề" - Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành và các địa phương liên quan trong công tác chỉ huy, điều hành các lực lượng tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm, bảo đảm đúng chương trình và kịch bản của Ban chỉ đạo. Đồng thời, Bộ Công an cần triển khai các phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động tại lễ kỷ niệm này.

Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng công an không chỉ thực hiện nhiệm vụ diễu binh, mà còn phải đảm bảo an ninh trật tự trên toàn quốc, bảo vệ an toàn cho sự kiện trọng đại tại TPHCM ngày 30/4.

Đồng thời, Bộ Công an cần tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ tham gia. Cần kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng bày tỏ: “Nhân dân cả nước đang rất mong chờ buổi diễu binh, diễu hành này. Tôi tin tưởng lực lượng công an nhân dân sẽ phối hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng với lực lượng quân đội Việt Nam anh hùng tạo nên thành công chung lễ kỷ niệm, thực sự góp phần vào ngày vui chung của cả dân tộc và cả đất nước”.