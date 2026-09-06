Thưa Ngài Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam,

Thưa các vị Lãnh đạo, đại diện các địa phương, tổ chức kinh tế, xã hội, hữu nghị và các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam cùng toàn thể quý vị đại biểu!

Tôi rất vui mừng được tham dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt - Nhật lần thứ 2 tại TP Huế, cố đô cổ kính, giàu truyền thống văn hóa, lịch sử của Việt Nam và có nhiều gắn kết với Nhật Bản.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng và hoan nghênh lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương Nhật Bản và Việt Nam, tổ chức, doanh nghiệp hai nước cùng toàn thể quý vị đại biểu đã đến tham dự sự kiện quan trọng và ý nghĩa này.

Xin gửi tới toàn thể quý vị lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Diễn đàn lần này là hoạt động quan trọng để triển khai thỏa thuận giữa tôi với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trong chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tháng 5 năm nay. Đây cũng là cơ chế riêng mà Việt Nam thiết lập với duy nhất đối tác Nhật Bản, khẳng định hợp tác địa phương là trụ cột rất quan trọng trong tổng thể quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Tôi đánh giá cao chủ đề “Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững - Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất” của diễn đàn năm nay. Chủ đề đã phản ánh đúng những yêu cầu đang đặt ra đối với quá trình phát triển của mỗi quốc gia, mỗi địa phương, doanh nghiệp và quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong giai đoạn mới, đồng thời thể hiện rõ tinh thần hợp tác cùng thắng, cùng phát triển, đồng kiến tạo tương lai vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của cả hai nước.

Thưa các quý vị đại biểu,

Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ đặc biệt được xây dựng trên nền tảng tin cậy về chính trị, tương đồng về văn hóa, gắn kết về giao lưu nhân dân cùng sự chia sẻ và đan xen lợi ích ngày càng chặt chẽ. Đặc biệt, kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (2023), quan hệ hợp tác giữa hai nước đã không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu. Tin cậy chính trị ngày càng cao hơn. Liên kết kinh tế ngày càng thực chất hơn. Hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao… ngày càng hiệu quả hơn. Hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân ngày càng mật thiết hơn.

Nhân dịp này, tôi cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp quý báu của Chính phủ, các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức của Nhật Bản vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước thời gian qua.

Thưa các quý vị đại biểu,

Sau 40 năm đổi mới, từ một đất nước bị bao vây, cấm vận, Việt Nam ngày nay đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới, trong nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới và tham gia 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA), kết nối với 60 nền kinh tế chủ chốt ở khu vực và toàn cầu. So với thời điểm bắt đầu công cuộc đổi mới, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng gấp gần 50 lần, được Ngân hàng Thế giới xếp vào nhóm các nước có thu nhập trung bình cao.

Thời gian qua, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, Việt Nam kiên định ổn định để phát triển và phát triển để củng cố ổn định. Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2026 tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng: GDP 6 tháng tăng 8,18%; CPI bình quân 7 tháng tăng 4,39%; FDI đăng ký ước đạt 38,06 tỷ USD, tăng 58%, vốn thực hiện khoảng 15,2 tỷ USD, tăng 11,8%; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 659,6 tỷ USD, tăng 28,1%. Các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam.

Bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam đang nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm, phấn đấu tăng trưởng “2 con số” trong giai đoạn 2026 - 2030, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; phát triển nhanh, bền vững đất nước, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng.

Đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã xác định khu vực này là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Việt Nam mong muốn cùng với thu hút vốn đầu tư là thu hút công nghệ tiên tiến, tri thức, quản trị hiện đại, đầu tư nghiên cứu và phát triển, nhân lực chất lượng cao và liên kết thực chất với doanh nghiệp trong nước.

Thưa các quý vị đại biểu,

Việc tổ chức diễn đàn hôm nay tại Thành phố Huế, cố đô của Việt Nam với nhiều di sản văn hóa thế giới mang một thông điệp sâu sắc: Chúng ta cần kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bảo tồn và phát triển, giữa văn hóa và công nghệ, giữa con người và tăng trưởng để cùng kiến tạo cơ hội hợp tác, động lực phát triển mới phục vụ mục tiêu tự chủ chiến lược và phát triển của hai nước.

Thưa các quý vị đại biểu,

Trong bối cảnh thế giới bước vào thời kỳ phát triển mới với những thay đổi mang tính thời đại, Việt Nam và Nhật Bản cần tận dụng tối đa tiềm năng, dư địa và lợi thế bổ trợ lẫn nhau để cùng hợp tác, cùng phát triển. Với tinh thần đó, tôi xin gợi mở một số định hướng để chúng ta cùng trao đổi, thảo luận tại diễn đàn hôm nay:

Một là, xác định cùng nhau là Đối tác tăng trưởng chất lượng cao và tự chủ chiến lược dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hai bên cần nghiên cứu thúc đẩy các mô hình hợp tác chung về công nghệ số, AI, bán dẫn, đô thị thông minh, nông nghiệp bền vững, vườn ươm khởi nghiệp, trung tâm nghiên cứu phát triển…. Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp Việt Nam trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số trong chính quyền địa phương, nâng cao năng lực xây dựng chính sách, quản trị trong các lĩnh vực chiến lược mới như chuyển đổi số, AI, bán dẫn, lượng tử, vệ tinh…

Hai là, xác định tinh thần “Lựa chọn đúng - Triển khai nhanh - Làm đến cùng - Đo lường bằng kết quả”. Các địa phương Việt Nam đang đối mặt với các vấn đề như thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, trình độ khoa học công nghệ còn hạn chế, công nghiệp phụ trợ kém phát triển…, trong khi các địa phương của Nhật Bản cũng đang gặp phải vấn đề như thiếu hụt lao động, dân số già, suy giảm động lực tăng trưởng…. Đề nghị các địa phương hai nước thảo luận tập trung đúng vào thế mạnh của mình, xác định những lĩnh vực ưu tiên, mũi nhọn có khả năng bổ trợ lẫn nhau, trên cơ sở đó đề xuất các sáng kiến hoặc dự án hợp tác cụ thể, khả thi để có thể triển khai ngay trong thời gian tới.

Ba là, “lấy địa phương, doanh nghiệp và người dân làm trung tâm của hợp tác”. Diễn đàn lần này phải thực sự trở thành cơ hội để Chính phủ và các địa phương hai nước lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp và người dân để chủ động có các chính sách ưu đãi, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước kết nối, đầu tư, đồng thời bảo đảm người dân phải là đối tượng thụ hưởng chính của việc hợp tác: việc làm nhiều hơn, thu nhập cao hơn, kỹ năng tốt hơn.

Bốn là, xác định giao lưu văn hóa, sự hiểu biết lẫn nhau là nền tảng của quan hệ hợp tác lâu dài. Đề nghị hai bên thảo luận, đề xuất các sáng kiến cụ thể nhằm tăng cường kết nối văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân hai nước, có các sản phẩm du lịch chung, mở thêm các đường bay kết nối trực tiếp giữa các địa phương, tăng cường giao lưu thế hệ trẻ, tổ chức các chương trình du lịch học tập, trao đổi sinh viên, chia sẻ kinh nghiệm phát huy giá trị di sản, công nghiệp văn hóa…

Năm là, tăng cường hợp tác chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực về phòng chống thiên tai. Đây là những lĩnh vực các địa phương Nhật Bản có thể chia sẻ kinh nghiệm với các dự án hợp tác cụ thể về hạ tầng xanh, chống ngập đô thị, xử lý rác - nước thải, nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, phòng chống thiên tai...

Thưa các quý vị đại biểu,

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị hợp tác và định hướng của lãnh đạo cấp cao hai nước, tôi đề nghị các địa phương, doanh nghiệp hai nước phát huy vai trò tiên phong và tinh thần đổi mới sáng tạo, mạnh mẽ thay đổi tư duy và phương thức hợp tác, chuyển đổi mô hình từ hợp tác sang đồng kiến tạo, từ chuyển giao sang cùng phát triển. Các doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ coi Việt Nam như một thị trường tiêu thụ hay địa điểm sản xuất mà cần nhìn Việt Nam là trung tâm sản xuất, đổi mới sáng tạo, kết nối chuỗi cung ứng bền vững, phục vụ cho các địa phương và nền kinh tế Nhật Bản.

Trên cơ sở phương châm: “hành động, hành động và hành động; làm việc, làm việc và làm việc” Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương và nhà đầu tư Nhật Bản, thúc đẩy tháo gỡ vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng thể chế thông thoáng để tạo điều kiện cho sự hợp tác hiệu quả, thực chất giữa địa phương hai nước trong giai đoạn phát triển mới.

Tôi đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp phía Nhật Bản định kỳ rà soát, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận tại Diễn đàn, bảo đảm cơ chế hợp tác này hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần làm sâu sắc và đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới.

Cuối cùng, tôi xin chúc diễn đàn thành công tốt đẹp! Chúc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển! Chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn.