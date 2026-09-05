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Sáng 5/9, tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương (tỉnh Lào Cao), Thủ tướng Lê Minh Hưng tới dự và phát biểu trong lễ khai giảng năm học mới và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Khánh thành những mái trường khang trang, hiện đại

Theo Thủ tướng, trong không khí gần 27 triệu học sinh, sinh viên cả nước bước vào năm học mới, việc tổ chức lễ khai giảng và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền có ý nghĩa đặc biệt.

Đây không chỉ là sự kiện đánh dấu mở đầu một năm học mới mà còn là dịp chứng kiến những mái trường khang trang, hiện đại được hoàn thành, mang lại điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh nơi biên cương của Tổ quốc.

"Mỗi ngôi trường được đưa vào hoạt động không đơn thuần là một công trình mới mà còn là điểm tựa của niềm tin và tương lai, để khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh gia đình không ngăn cản ước mơ học tập, rèn luyện của các cháu", Thủ tướng nói.

Đồng thời, đây cũng là sự thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với thế hệ tương lai.

Nhấn mạnh “hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, Thủ tướng cho rằng, muốn đất nước mạnh cần có con người giỏi, muốn có con người giỏi, cần có nền giáo dục tốt. Giáo dục không chỉ giúp người học tích lũy kiến thức, rèn luyện năng lực tư duy, khả năng làm việc sáng tạo và thích ứng mà còn phải phát triển hài hòa, toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ, biết trân trọng lịch sử, văn hóa dân tộc và có khát vọng cống hiến.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự tại điểm cầu trung tâm Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người".

Theo Thủ tướng, sự nghiệp giáo dục là một hành trình dài được vun đắp liên tục và bền bỉ từ những bài học đầu đời đến khi mỗi người trưởng thành, bước vào cuộc sống lao động và cống hiến. “Mỗi kiến thức tích lũy, mỗi kỹ năng làm việc, mỗi phẩm chất hình thành hôm nay đều là nền tảng cho năng lực và nhân cách của các cháu mai sau, và là nguồn tài nguyên quý giá của đất nước trong tương lai”, ông nói.

Năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến thực chất, đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Theo Thủ tướng, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng lớn về một Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng. Trong bối cảnh đó, giáo dục phải đi trước một bước, thực sự trở thành nền tảng, động lực, then chốt. Điều này đòi hỏi phải chuyển mạnh từ tư duy "dạy những gì mình có" sang "dạy những gì người học và đất nước cần", từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực, từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh.

Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại. Ảnh: Trọng Bảo

Thủ tướng dẫn lại lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rằng giáo dục và đào tạo có vai trò đặc biệt trong chuẩn bị con người cho tương lai của đất nước. Năm học này phải tạo được tinh thần mới, cách làm mới, tạo chuyển biến và kết quả thực chất trong mỗi nhà trường, đến từng lớp học và từng học sinh.

Thầy cô là động lực, gia đình là điểm tựa

Với tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục.

"Tôi đề nghị toàn ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành", Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, cần xây dựng nhà trường thực sự là môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn, nơi học sinh được tôn trọng, khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ. Đồng thời, phải kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tối đa tiềm năng, sở trường của từng học sinh, đặc biệt quan tâm chăm sóc, dạy dỗ học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thủ tướng đề nghị các địa phương và nhà trường quan tâm hơn nữa đến việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; giáo dục hiện đại nhưng không xa rời cội nguồn. Học sinh cần tiếp thu tri thức mới nhất của nhân loại, làm chủ công nghệ mới, đồng thời phải nắm vững truyền thống, lịch sử và văn hóa dân tộc. Các cháu có thể vươn ra xa thế giới nhưng trong trái tim luôn có Tổ quốc.

Theo Thủ tướng, trong mọi thời đại, người thầy luôn giữ một vị trí đặc biệt cao quý. Ngày nay, công nghệ và trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ việc tìm kiếm kiến thức nhưng không gì thay thế được tình yêu thương, sự mẫu mực và khả năng truyền cảm hứng của người thầy.

"Một lời động viên đúng lúc có thể tiếp thêm tự tin. Một bài giảng hay có thể khơi dậy niềm đam mê. Một người thầy tận tụy, nhân ái có thể làm thay đổi cuộc đời của nhiều thế hệ học trò", Thủ tướng nói.

Ông mong các thầy cô giáo luôn giữ trọn tình yêu nghề, không ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ mới, đổi mới phương pháp giảng dạy, dành cho học trò sự công bằng, lòng tin yêu và sự quan tâm chân thành.

Đối với phụ huynh, Thủ tướng mong muốn các bậc cha mẹ luôn là điểm tựa gia đình vững chắc, đồng hành cùng nhà trường, lắng nghe, chia sẻ, tin tưởng và truyền cảm hứng để chắp cánh cho những ước mơ, khát vọng của con em mình.

Gửi lời tới học sinh, sinh viên, Thủ tướng cho rằng mỗi năm học mới là một cơ hội để các em hiểu hơn về bản thân, học hỏi những điều mới và tiến gần hơn đến ước mơ. "Hãy chăm chỉ, kiên trì học tập, rèn luyện thật tốt, nuôi dưỡng hoài bão để sau này trưởng thành, lập nghiệp và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước", Thủ tướng nhắn nhủ.

Trong thời đại thay đổi rất nhanh, bên cạnh việc học kiến thức, học sinh cần học cách tư duy độc lập, biết phân biệt đúng sai, biết yêu thương, chia sẻ, học cách làm việc nhóm, làm chủ công nghệ chứ không để công nghệ điều chỉnh mình.

Thủ tướng cũng nhắn nhủ học sinh hãy nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày; giữ trái tim trong sáng, khát vọng vươn lên và tình yêu thương, tình yêu quê hương, đất nước. "Hãy trở thành những công dân toàn cầu nhưng trước hết phải là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội", Thủ tướng nói.

Thủ tướng tin tưởng, với khí thế mới của ngành giáo dục và quyết tâm đổi mới toàn diện, năm học 2026-2027 sẽ là một năm học đột phá về chất lượng, mở ra giai đoạn phát triển mới của giáo dục, đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.