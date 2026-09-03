Chiều 3/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 9 và thời gian còn lại của năm 2026, trong đó các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, Quốc hội.

Thủ tướng giao các bộ chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu (khoảng 45 dự án luật, nghị quyết) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 bảo đảm chất lượng, tiến độ, nhất là các luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Đấu thầu, Ngân sách nhà nước hợp nhất, Đầu tư, Điện lực, Vệ sinh an toàn thực phẩm, Hình sự...

Về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý; chủ động nhận diện những điểm nghẽn ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng để tập trung tháo gỡ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: VGP

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, chủ động điều hành giá cả các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; tăng cường quản lý giá cả, thị trường, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi, tăng giá bất hợp lý.

Bộ Tài chính tăng cường đôn đốc, thúc đẩy, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Về tăng cường xuất khẩu, phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát giá cả, nhập siêu, bảo đảm thương mại cân bằng phục vụ mục tiêu tăng trưởng "2 con số".

Các bộ, cơ quan, địa phương cần tập trung rà soát, phân loại và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, giải phóng nguồn lực cho phát triển và tăng trưởng.

Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp… phân tích rõ các nhóm mặt hàng xuất khẩu giảm, các nhóm mặt hàng nhập siêu lớn để có giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu; đẩy nhanh tiến độ đàm phán các Hiệp định thương mại với một số đối tác mới...

Thủ tướng lưu ý theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu và các loại năng lượng; bảo đảm ổn định nguồn cung năng lượng, cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; khẩn trương hoàn thiện phương án về hệ thống phân phối xăng dầu.

Bộ Xây dựng tích cực phối hợp với các cơ quan, địa phương kịp thời thực hiện các giải pháp bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, dự án xây dựng các tuyến đường sắt, các dự án phục vụ APEC; khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Nghị quyết về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030.

Rà soát quy định khoảng cách xe và xử phạt giao thông

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp tiếp tục rà soát quy định tại Thông tư 38 (quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ) và Nghị định 168 (quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ), đặc biệt là phối hợp làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các quy định của pháp luật.

Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều trong khi yêu cầu đặt ra hết sức nặng nề, Thủ tướng đề nghị từng thành viên Chính phủ phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt để thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Ảnh: VGP

Với vấn đề xã hội, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới và khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú xã biên giới đất liền giai đoạn 1; hướng dẫn thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tốt chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Đáng chú ý, người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo rà soát ngay việc cung ứng, bảo đảm sách giáo khoa, nhất là tại những nơi khó khăn; tập trung xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới đất liền khởi công đợt 2 theo đúng tiến độ.

Bộ Nội vụ và Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt và triển khai kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế.

Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Ngoại giao chuẩn bị chu đáo các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong những tháng cuối năm; tích cực chuẩn bị cho các hoạt động năm APEC 2027 bảo đảm phát huy vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế.