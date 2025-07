Văn phòng Chính phủ vừa có Công điện số 1292 về Hội nghị toàn quốc tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

Hội nghị do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, diễn ra trong sáng 12/7 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến (điểm cầu trụ sở Chính phủ và trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Đồng chủ trì có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung.

Chương trình 1719 được triển khai nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Ảnh: Thạch Thảo

Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025 tại Quyết định số 1719 ngày 14/10/2021 (gọi tắt là Chương trình 1719).

Mục tiêu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Chương trình 1719 tập trung vào các mục tiêu chính như: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng đồng bào DTTS&MN so với bình quân chung của cả nước; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các DTTS đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới, tăng cường hệ thống y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Chương trình 1719 cũng góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.