Sáng 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với các tỉnh, thành phố đang có những công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố; đại diện các ban quản lý dự án, tập đoàn kinh tế Nhà nước, nhà đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu xây lắp.

Theo Ban Chỉ đạo, tại phiên họp lần thứ 21 của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng đã giao 28 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương, trong đó tập trung vào tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các dự án đường bộ cao tốc trong danh mục 3.000km hoàn thành năm 2025; đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công, khánh thành các dự án dịp 19/12.

Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 11 nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu; đang tích cực triển khai 16 nhiệm vụ; còn 1 nhiệm vụ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Các đơn vị đã kịp thời giải quyết những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thuộc danh mục 3.000km đường bộ cao tốc có kế hoạch hoàn thành năm 2025; hoàn thành thủ tục liên quan để khởi công dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; đôn đốc các địa phương tập trung triển khai hệ thống đường bộ ven biển bảo đảm mục tiêu đến hết năm 2025 cả nước có khoảng 1.700km đường bộ ven biển.

Ngoài ra, các bên liên quan đã hoàn thiện hồ sơ, nghiên cứu triển khai sân bay tại đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang cũ; thống nhất phương án khai thác vật liệu xây dựng phục vụ Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng theo hình thức PPP; trình Quốc hội chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; hoàn thành các thủ tục liên quan để khởi công dự án TPHCM - Mộc Bài, Tân Phú - Bảo Lộc.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công đồng loạt các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa vào ngày 19/12, chào mừng Đại hội lần thứ 14 của Đảng, đến nay các bộ, ngành, địa phương đã đăng ký 245 dự án, công trình tại 34 tỉnh/thành phố.

Trong số đó có 155 dự án, công trình được khởi công; 90 dự án/công trình được khánh thành. Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình là trên 1,3 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Nhà nước 106 dự án với hơn 602 ngàn tỷ đồng và 139 dự án nguồn vốn khác, với hơn 742 ngàn tỷ đồng.

Dự kiến lễ khởi công, khánh thành được tổ chức tại 79 điểm cầu, tượng trưng cho dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, với điểm cầu trung tâm tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tại phiên họp, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cho biết có một số dự án bị chậm tiến độ, nguyên nhân chính là do thời gian vừa qua thời tiết cực đoan, bão, mưa lũ, nhất là tại các tỉnh, thành phố phía Bắc và miền Trung nên việc thi công bị ảnh hưởng. Cùng với đó, tại một số địa phương, nhất là ở phía Nam bị thiếu hụt nguồn nguyên liệu, một số dự án còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng và các đại biểu đã rà soát và chỉ đạo triển khai từng hạng mục các dự án, nhất là các dự án thuộc tuyến đường bộ cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau, tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Cảng hàng không Quốc tế Long Thành…; việc chuẩn bị khởi công, khánh thành các dự án, công trình quy mô lớn vào ngày 19/12 và việc khen thưởng các chủ dự án, ban quản lý dự án, nhà đầu tư, nhà thầu thi công có thành tích xuất sắc trong triển khai các công trình, dự án.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ngành, địa phương, các chủ dự án, ban quản lý dự án, nhà đầu tư, nhà thầu thi công, đặc biệt là các kỹ sư, công nhân trên công trường và nhân dân đã chủ động tích cực, vào cuộc triển khai các dự án, công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Trong số đó, nhiều dự án thuộc Ban Chỉ đạo như cao tốc từ Bãi Vọt - Cam Lộ, Vân Phong - Nha Trang, nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất… đã hoàn thành và về đích sớm hơn so với tiến độ, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, vào mục tiêu tăng trưởng trên 8% của năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, chủ thể liên quan tiếp tục làm việc hết sức mình, đảm bảo đúng pháp luật, với mục tiêu đến ngày 19/12 sẽ hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.188km đường bộ cao tốc; hoàn thành 1.700km đường bộ ven biển và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng nhấn mạnh các dự án góp phần giải ngân vốn đầu tư công, tạo công ăn việc làm cho người dân, cho doanh nghiệp; tạo không gian phát triển mới; tạo ra giá trị gia tăng của đất đai; giảm chi phí đầu vào, tăng cạnh tranh của hàng hóa; tạo thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp đi lại, nhất là dịp năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Theo Thủ tướng, mặc dù năm 2025 thời tiết diễn biến bất thường, nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, ngập lụt ở nhiều nơi, gây nhiều thiệt hại về tính mạng và tài sản nhưng các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, các ban quản lý dự án, nhà thầu, tư vấn, cán bộ, công nhân, người lao động đã hăng say, tích cực làm việc, không quản khó khăn, hy sinh, đặt chất lượng, tiến độ các công trình lên trên hết.

Thời gian còn lại của năm 2025 còn rất ngắn, trong khi nhiều dự án, công trình còn khối lượng lớn cần phải hoàn thành. Do vậy, các cơ quan chủ quản phải tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa triển khai các nhiệm vụ để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ các dự án; phải chuẩn bị để hoàn thiện các công trình, hạng mục để khai thác đồng bộ, bảo đảm chất lượng, an toàn phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết nguyên đán năm 2026.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra; xử lý những khó khăn, vướng mắc nhanh nhất, kịp thời, hiệu quả nhất để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đặc biệt, các bên liên quan phải đảm bảo đúng, đủ chế độ chính sách và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân liên quan các công trình, dự án; bố trí đủ nguồn vốn cho các dự án; chủ động giải quyết các vấn đề liên quan giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng tại các dự án, công trình.

Đại diện các nhà thầu, đơn vị thi công tham dự phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng đề nghị các lực lượng, nhất là Quân đội, Công an hỗ trợ lực lượng cho các đơn vị triển khai các dự án, thể hiện thực sự là “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất”, “việc gì cần Công an có, việc gì khó có Công an”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ tất cả các chủ thể tập trung cao độ cho các công trình, dự án với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, “chỉ bàn làm không bàn lùi” để lấy lại tiến độ đã chậm do thiên tai, bão lũ vừa qua.

Thủ tướng nhắc lại mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác hơn 3.000km đường bộ cao tốc, trong đó có tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau và khoảng 1.700km đường bộ ven biển.

Thủ tướng chỉ đạo từng bộ, ngành, địa phương, từng cán bộ, công chức, người lao động, công nhân, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tích cực đổi mới tư duy, cách nghĩ cách làm, khắc phục khó khăn, nhất là điều kiện về thời tiết; huy động mọi nguồn lực, trang thiết bị, máy móc để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các công trình. Các đơn vị thi công hỗ trợ, chi viện cho nhau về máy móc, thiết bị, nhân lực để thúc đẩy tiến độ các dự án.

Đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, khẩn trương rà soát các công việc còn lại, xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết để bảo đảm khai thác chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12.

Song song với công tác chuẩn bị chuyến bay kỹ thuật, các bên liên quan cần tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, tổ chức khai thác thử để bảo đảm khai thác thương mại vào quý 2 năm 2026.

Đặc biệt lưu ý về việc chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành dịp 19/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan rà soát dự án, đăng ký bổ sung công trình, dự án bảo đảm các thủ tục, điều kiện khánh thành, khởi công theo quy định; phối hợp chuẩn bị các điểm cầu phục vụ lễ khởi công, khánh thành.

Thủ tướng đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân đã tích cực, nỗ lực triển khai nhiệm vụ được giao theo quy định, nhất là công trình hoàn thành, đưa vào khai thác vượt tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án để làm cơ sở triển khai giai đoạn 2026-2030.

Đối với các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2026, Bộ Xây dựng và các địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư huy động nhân sự, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp xuyên lễ, xuyên Tết đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dịp 19/5/2026.

Đối với các dự án đã khởi công cần xây dựng kế hoạch triển khai khoa học có xét đến các yếu tố bất lợi của thời tiết, các bên liên quan chủ động xác định nguồn vật liệu xây dựng, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công bám sát kế hoạch đề ra.

Lưu ý phân công nhiệm vụ bảo đảm 6 “rõ” để tổ chức triển khai hiệu quả, chất lượng gồm “rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi tất cả các chủ thể “thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa” trên tất cả các công trình, dự án, vì sự phát triển của đất nước và đời sống hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

