Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki; đại diện các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp Nhật Bản…

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp Nhật Bản đã trao đổi về tình hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh; nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các vấn đề cần Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quan tâm giải quyết.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Bằng

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam - ông Tsuchibashi Akito khẳng định các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao tính ổn định và tiềm năng phát triển của Việt Nam, sẽ tiếp tục đầu tư dài hạn, đồng hành với mục tiêu hiện đại hóa ngành công nghiệp Việt Nam thông qua sự “đồng sáng tạo” giữa hai nước...

Việt Nam cam kết lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao các ý kiến trao đổi và cho rằng đây là sự thể hiện sinh động của mối quan hệ tin cậy, gắn bó và tinh thần đồng hành giữa Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế làm nền tảng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Lê Bằng

Nhằm thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm và quyết tâm đạt tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam chủ trương phát huy đồng bộ, hiệu quả vai trò của các khu vực kinh tế. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia.

Trước các nhóm vấn đề do phía Nhật Bản nêu liên quan đến giao thông, giáo dục, năng lượng, thuế, khoa học và công nghệ, bán lẻ, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát tiến độ, chủ động xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền theo lộ trình cụ thể với tinh thần đồng hành, phục vụ, cầu thị và trách nhiệm cao nhất.

Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục tin tưởng, lựa chọn Việt Nam và cùng Việt Nam phát triển lâu dài, bền vững, thịnh vượng; mở rộng đầu tư, phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp Việt Nam để khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác giữa hai nền kinh tế.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp hai nước cần bám sát các định hướng hợp tác lớn đã được lãnh đạo cấp cao thống nhất. Nhật Bản tiếp tục đồng hành, thúc đẩy ODA thế hệ mới với quy mô, hiệu quả cao hơn và thủ tục thuận lợi hơn; tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng chiến lược, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chụp ảnh cùng các đại biểu. Ảnh: Lê Bằng

Thủ tướng đề nghị chuyển mạnh quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản từ quan hệ giữa “nhà đầu tư và địa điểm đầu tư” sang quan hệ “đối tác cùng phát triển và kiến tạo”; cùng nghiên cứu, cùng đổi mới sáng tạo, cùng sản xuất và cùng tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu…

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp; xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch, bình đẳng, an toàn, có khả năng dự báo cao; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư.

“Chúng tôi cam kết sẽ đi đến cùng trong giải quyết các kiến nghị xác đáng, đồng thời có cơ chế trao đổi để giúp các bên hiểu rõ, thực hiện đồng bộ, thống nhất các quy định” - Thủ tướng nhấn mạnh.