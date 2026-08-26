Sáng 26/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 184,3 tỷ USD, tăng 35,1%; tổng vốn đăng ký tại Việt Nam của nhà đầu tư Trung Quốc đạt gần 3,7 tỷ USD, Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với khoảng 850 dự án.

Lũy kế đến cuối tháng 7/2026, có hơn 7.000 dự án của các nhà đầu tư Trung Quốc còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 37 tỷ USD, tập trung ngày càng nhiều vào chế biến, chế tạo, hạ tầng, năng lượng, điện tử và công nghệ.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận quyết tâm tiếp tục đầu tư, mở rộng hoạt động và gắn bó lâu dài với Việt Nam của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển rất tích cực, ổn định, ngày càng đi vào chiều sâu. Hai bên đang tích cực triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai Nhà nước; thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện và xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: VGP

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục phát triển mạnh mẽ, là trụ cột, điểm sáng trong quan hệ hai nước. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh, với tiềm năng, thế mạnh, tính bổ trợ của hai nền kinh tế và những định hướng mà lãnh đạo cấp cao hai bên đã thống nhất, dư địa hợp tác hai nước còn rất lớn. Giai đoạn mới không chỉ đặt vấn đề hợp tác, đầu tư "nhiều hơn" mà phải "tốt hơn", "chất lượng hơn" và "hiệu quả, thực chất hơn".

Thủ tướng mong các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục xác định Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài; tăng cường đầu tư với chất lượng cao hơn, công nghệ tiên tiến hơn và sức lan tỏa lớn hơn; phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp Việt Nam khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Các doanh nghiệp cần bám sát các định hướng hợp tác lớn mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã thống nhất, tiên phong cụ thể hóa nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao thành các dự án, sản phẩm hợp tác cụ thể, trước hết là kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là các tuyến đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc, đường sắt đô thị, logistics, cửa khẩu thông minh; năng lượng sạch; chế biến, chế tạo hiện đại; kinh tế số, AI, bán dẫn, 5G, dữ liệu lớn và các ngành công nghiệp mới.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Trung Quốc chuyển mạnh đầu tư sang chất lượng, công nghệ, giá trị gia tăng và sức lan tỏa cao; đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo; tăng cường liên kết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, nâng cao tỷ lệ nội địa; chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực thực chất; đầu tư theo tiêu chuẩn xanh, bền vững...

Các dự án trở thành dấu ấn mới trong hợp tác

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị mỗi dự án phải vừa hiệu quả cho nhà đầu tư, vừa đóng góp vào năng lực sản xuất, công nghệ, việc làm, ngân sách và sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam.

Với dự án lớn, cần mang đến Việt Nam công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý, giải pháp có sức cạnh tranh quốc tế, tạo ra những công trình, sản phẩm chất lượng, hiệu quả, trở thành những dấu ấn mới trong hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là thực hiện thủ tục trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng doanh nghiệp, nhà đầu tư không cần phải cung cấp thông tin, dữ liệu đã có.

Tinh thần được Thủ tướng nhấn mạnh là quy định phải công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng cùng lãnh đạo bộ, ngành và doanh nghiệp Trung Quốc. Ảnh: VGP

Thủ tướng khẳng định tinh thần cùng phát triển, cùng tạo ra giá trị mới: Chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng; từ gia công, lắp ráp sang công nghệ và đổi mới sáng tạo; từ dự án riêng lẻ sang các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng và hệ sinh thái liên kết cao, ổn định, lâu dài.

Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư; tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh thành công, bền vững tại Việt Nam.