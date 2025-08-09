Thủ tướng sáng nay tới công trường, kiểm tra tiến độ và động viên, tặng quà các lực lượng tham gia thi công đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Kiểm tra tại vị trí móng cột VT404 ở xã Thái Hoà (Phú Thọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần lao động hăng say của công nhân, người lao động, cũng như sự hỗ trợ, động viên của lực lượng dân quân, cựu chiến binh, công an... giúp hoàn thành lắp dựng cột VT404 cao 98m với khối lượng 300 tấn sắt thép và đang kéo dây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công tại vị trí móng cột VT404 ở xã Thái Hoà. Ảnh: EVN

Kiểm tra dự án tại vị trí cột móng VT369 ở xã Dân Chủ, Thủ tướng biểu dương tinh thần chủ động, quyết tâm cao nhất, quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ được giao của các địa phương và các lực lượng tham gia dự án, đồng thời đề nghị các chủ thể liên quan tiếp tục nỗ lực, hành động quyết liệt thúc đẩy triển khai dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị các đơn vị vận dụng, phát huy những kinh nghiệm tốt từ việc thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối để thi công nhanh công trình này.

Sau khi thị sát công trường, ngay tại xã Dân Chủ, Thủ tướng đã có buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - chủ đầu tư, các nhà thầu và lãnh đạo tỉnh Lào Cai, Phú Thọ giải quyết các khó khăn, vướng mắc, quyết tâm hoàn thành dự án "càng sớm càng tốt".

Kế hoạch ban đầu của dự án là hoàn thành trong 2 năm, nhưng tại lễ khởi công (tháng 3 vừa qua), Thủ tướng đã yêu cầu rút ngắn tiến độ, hoàn thành trong 6 tháng và đến nay điều này chuẩn bị thành hiện thực.

Thủ tướng động viên, tặng quà các lực lượng tham gia thi công. Ảnh: EVN

Thủ tướng yêu cầu dứt khoát đến ngày 19/8 phải hoàn thành dự án để tăng cường khả năng vận hành an toàn, ổn định của hệ thống điện quốc gia, giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ.

Do đó, các chủ thể liên quan "đã quyết tâm rồi, phải quyết tâm cao hơn nữa; đã cố gắng rồi, phải cố gắng hơn nữa; đã quyết liệt rồi, quyết liệt hơn nữa; đã tập trung trọng tâm, trọng điểm rồi, tập trung trọng điểm hơn nữa" để thúc đẩy đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, bảo vệ môi trường trên toàn tuyến, Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng lưu ý phải đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.

Để hoàn thành đúng tiến độ, theo Thủ tướng, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Phải khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng; huy động các lực lượng quân đội, công an, các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ, động viên lực lượng thi công trên công trường.

Thủ tướng yêu cầu ngày 19/8 phải hoàn thành dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Ảnh: EVN

Cùng với đó, thành lập tổ chỉ huy tiền phương để chỉ đạo triển khai dự án. Tổ chỉ huy tiền phương do Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN làm tổ trưởng, tổ phó thường trực là Tổng giám đốc EVN, các thành viên là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và Phú Thọ, thứ trưởng Bộ Quốc phòng... và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng, hiệu quả.

Ngoài ra, huy động nhà thầu phụ tại địa phương; điều chuyển lực lượng từ các đơn vị, các vùng miền cho dự án; huy động sự hỗ trợ về lực lượng, máy móc của các doanh nghiệp, lực lượng như công an, quân đội, viễn thông... chi viện cho dự án.

Thủ tướng yêu cầu "chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ" để hoàn thành dự án.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án quan trọng quốc gia, được Thủ tướng giao EVN làm chủ đầu tư, với mục tiêu tăng cường khả năng vận hành an toàn, ổn định của Hệ thống điện quốc gia, giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng, điểm đầu là TBA 500kV Lào Cai, điểm cuối là TBA 500kV Vĩnh Yên, với chiều dài khoảng 229,5km đi qua địa phận tỉnh Lào Cai và Phú Thọ, tổng cộng có 468 vị trí móng cột điện. Lãnh đạo EVN cho biết, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn. Bởi, dự án có khối lượng thi công lớn, thời gian thi công ngắn, địa hình đồi núi cao, hiểm trở, đường thi công dốc, lầy, trơn trượt. Các tháng 5, 6, 7 vừa qua (là các tháng cao điểm thi công), tại các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ thường xuyên có nắng nóng gay gắt, mưa lớn, giông sét, gây nhiều bất lợi cho thi công do phải dừng để đảm bảo an toàn và để khắc phục ảnh hưởng của mưa bão. Lực lượng nhân công của nhà thầu không đáp ứng đủ nhu cầu của dự án trong điều kiện cường độ thi công cao, thời gian ngắn và triển khai đồng thời nhiều công việc. EVN phải huy động bổ sung các lực lượng hỗ trợ từ các đơn vị trong ngành với gần 1.000 cán bộ công nhân viên, từ Quân khu 2 với hơn 200 cán bộ, chiến sỹ và một số đoàn viên thanh niên… Đến nay, đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 468/468 vị trí móng, gồm 273 vị trí tại tỉnh Lào Cai và 195 vị trí tại tỉnh Phú Thọ; phạm vi hành lang tuyến đã bàn giao mặt bằng 196/242 khoảng néo, đạt 81%. Việc thi công bê tông móng hoàn thành 468/468 vị trí; lắp dựng cột thép hoàn thành 65,38%, đang vận chuyển tập kết và lắp dựng 162/468 vị trí; rải và kéo dây hoàn thành 22/242 khoảng néo, đang thi công kéo dây 23/242 khoảng néo.