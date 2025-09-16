Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện tuyển dụng, bố trí, điều động đội ngũ nhà giáo, nhân viên trường học bảo đảm đủ định mức số lượng theo quy định.

Bộ, ngành và địa phương cần có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày; không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy làm phát sinh tình trạng thiếu giáo viên, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Bộ cũng cần hướng dẫn địa phương thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo theo quy định của Luật Nhà giáo; rà soát, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức cấp sở, cấp xã và cơ sở giáo dục...

Ảnh: Hoàng Hà

Thủ tướng yêu cầu tổ chức triển khai chủ trương miễn học phí, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh, bảo đảm mọi đối tượng thụ hưởng đều được tiếp cận kịp thời.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng và phát triển hệ thống trường phổ thông nội trú cho 248 xã biên giới, trước mắt tập trung đầu tư xây mới hoặc cải tạo 100 trường, khởi công trong tháng 10.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý cần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Cần nâng cao năng lực ngoại ngữ, nhất là Tiếng Anh, từng bước đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Ngoài ra, tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, bảo đảm đánh giá trung thực kết quả học tập và giảng dạy.

Thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực từ cơ chế thị trường, truyền thông, mạng xã hội. Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt bạo lực học đường, ma túy học đường.

Sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục không đạt chuẩn

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng khung chiến lược phát triển giáo dục đại học. Triển khai sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp không đạt chuẩn...

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định về vị trí việc làm công chức, làm căn cứ để Bộ GD-ĐT ban hành hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm, bản mô tả và khung năng lực đối với công chức ngành giáo dục.

Kiểm tra tình hình tuyển dụng biên chế giáo viên bổ sung cho các địa phương giai đoạn 2022-2026; rà soát, đề xuất bổ sung biên chế giáo viên giai đoạn 2026-2030 để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở GD-ĐT và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã theo mô hình mới, bảo đảm công tác quản lý giáo dục ổn định, thông suốt.

Bố trí đủ biên chế và tuyển dụng bảo đảm số lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ nhà giáo các cấp học theo yêu cầu; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, đặc biệt về kỹ năng sử dụng công nghệ số và đổi mới phương pháp dạy học.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành bố trí quỹ đất, huy động mọi nguồn lực để xây dựng, nâng cấp trường, lớp học, phòng học bộ môn, thư viện, nhà vệ sinh cho các cơ sở giáo dục.

Các địa phương trang bị đầy đủ, đồng bộ thiết bị dạy học theo Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 và yêu cầu chuyển đổi số; kiên quyết khắc phục tình trạng thiếu trường, thiếu lớp...

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục việc thực hiện về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu đầu năm học bảo đảm đúng quy định.