Điểm độc đáo là thư viện nằm trong một hang đá lớn bên vách núi dựng đứng. Nhờ đó, Mianhua được nhiều người gọi là “thư viện hiểm trở nhất thế giới”.

Ảnh: CGTN

Để đến thư viện đặc biệt này, du khách phải di chuyển tới khu du lịch Mianhua Tiankeng, thuộc làng Mianhua, cách thành phố Nam Ninh khoảng 250km. Từ Nam Ninh, có thể bắt xe khách đường dài hoặc thuê xe riêng để tới thị trấn gần nhất, sau đó tiếp tục đi bằng xe buýt du lịch vào khu vực hang động.

Ảnh: Youth.cn

Lối vào thư viện là những cầu treo gỗ và bậc thang gắn trực tiếp vào vách núi. Hành trình tới đây không quá dài nhưng mang lại cảm giác vừa phiêu lưu vừa ngoạn mục: Một bên là núi xanh trùng điệp, một bên là vực sâu hun hút.

Ảnh: CGTN

Bên trong hang, hàng nghìn cuốn sách thuộc nhiều thể loại được sắp xếp dọc theo vách đá, kết hợp cùng thiết kế gỗ mộc mạc, tạo nên không gian vừa giản dị vừa huyền bí. Ánh sáng tự nhiên từ cửa hang rọi xuống giá sách, trong khi những ban công nhỏ mở ra khung cảnh thung lũng rộng lớn phía dưới.

Du khách có thể ngồi đọc sách giữa tiếng gió rì rào, mây trôi lững lờ, cảm giác như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Ảnh: OC

Khu du lịch Mianhua Tiankeng còn có nhiều điểm đến hấp dẫn như hố sụt khổng lồ, hang Changsheng và cả khách sạn treo vách núi dành cho những ai muốn trải nghiệm cảm giác “ngủ giữa trời mây”. Toàn bộ quần thể được quy hoạch theo tiêu chuẩn du lịch quốc gia 4A, vừa đảm bảo an toàn vừa giữ được vẻ hoang sơ.

Thời điểm lý tưởng để tham quan là từ tháng 4 đến tháng 10, khi thời tiết khô ráo, trời trong xanh và cảnh quan núi rừng tươi mát.

Tuy nhiên, du khách cần chuẩn bị giày leo núi hoặc giày thể thao chắc chắn, mang theo nước uống và tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn an toàn của khu du lịch, bởi địa hình có nhiều cầu treo và lối đi hẹp.