Ngày 21/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Minh (SN 1979, trú phố Tân Mỹ, phường Hoa Lư) để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Trịnh Văn Minh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo công an, trước đó Minh là công chức địa chính xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư (nay là phường Tây Hoa Lư); sau khi sáp nhập, Minh làm chuyên viên Phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị phường Tây Hoa Lư. Trong quá trình công tác, Minh đã cố tình lợi dụng chức vụ, quyền hạn, và chức trách được giao.

Minh được xác định đã sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng và thiệt hại cho người dân.

Trong quá trình này, Minh đã nhận tiền cùng hiện vật có giá trị 27,3 triệu đồng của người dân.

Sự việc của Minh và những người liên quan chỉ được phát giác khi thửa đất trên được giao dịch trên thị trường với giá 1,8 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.