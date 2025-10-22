Ngày 22/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam Đinh Thị Diệu Hoa. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Thị Diệu Hoa. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, khi còn công tác tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Hà (trước khi sáp nhập), Hoa được giao nhiệm vụ là "kế toán chuyên quản 19 UBND xã, thị trấn; tổng hợp thu chi và các chế độ, báo cáo liên quan đến mảng ngân sách xã, trong đó có UBND xã Nậm Lúc” từ đầu năm 2020 đến ngày 19/6/2021.

Do vậy, Hoa có nhiệm vụ thực hiện tổng hợp thu, chi; thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của UBND xã Nậm Lúc, tham mưu cho phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Hà quyết toán ngân sách năm 2020 của UBND xã Nậm Lúc.

Đối tượng Đinh Thị Diệu Hoa. Ảnh: CACC

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đinh Thị Diệu Hoa phát hiện UBND xã Nậm Lúc chi sai nguồn tiền lương đã được cấp năm 2020 nhưng vẫn tham mưu cho phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Hà ra thông báo quyết toán ngân sách năm 2020 của UBND xã Nậm Lúc là đúng quy định.

Việc làm trên của Hoa nhằm mục đích nhận hối lộ 20 triệu đồng từ Phạm Thị Mai (kế toán của UBND xã Nậm Lúc). Ngoài số tiền này, Phạm Thị Mai còn tố giác Đinh Thị Diệu Hoa nhận hối lộ nhiều lần với tổng số là 346 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng, đồng thời mở rộng điều tra, xác minh đối với các tổ chức, cá nhân khác có liên quan, đề xuất xử lý theo quy định.