Ngày 28/7, TAND khu vực 1 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Duy Nhật (SN 1996, trú phường Thanh Thủy, TP Huế) về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, Nhật là bác sĩ công tác tại Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Trung ương Huế. Do đầu tư vào thị trường tiền ảo (crypto) thua lỗ, bị cáo lâm vào cảnh nợ nần, vay mượn tiền của nhiều người nhưng không còn khả năng thanh toán.

Bị cáo Nguyễn Duy Nhật tại phiên toà. Ảnh: Lê Bằng

Để có tiền trả nợ, từ tháng 6 đến tháng 7/2025, Nhật liên tiếp thực hiện 3 vụ đột nhập các tiệm vàng trên địa bàn TP Huế.

Cụ thể, ngày 13/6/2025, bị cáo đột nhập tiệm vàng Kim Liên Chinh tại chợ Dạ Lê, phường Thanh Thủy, lấy trộm 12 nhẫn vàng tây (vàng 610) cùng nhiều trang sức bạc rồi bán được 44 triệu đồng.

Gần một tháng sau, ngày 10/7/2025, Nhật tiếp tục đột nhập tiệm vàng Kim Châu Lam ở chợ Thần Phù, phường Hương Thủy, lấy 7 dây chuyền vàng tây cùng nhiều trang sức bạc, bán lấy 65 triệu đồng.

Đến ngày 21/7/2025, bị cáo gây ra vụ trộm có giá trị đặc biệt lớn khi đột nhập tiệm vàng Thành 41 tại chợ Cống, phường Vỹ Dạ, lấy khoảng 700 món trang sức bằng vàng và vàng trắng, tổng trị giá hơn 4,9 tỷ đồng.

Sau khi gây án, Nhật mang 19 món trang sức bằng vàng đến bán tại tiệm vàng Kim Yến Yến ở chợ Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) và thu được 286 triệu đồng. Trong quá trình tiêu thụ tài sản, bị cáo bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Theo cơ quan tố tụng, tổng giá trị tài sản Nhật chiếm đoạt qua ba vụ trộm là hơn 5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác và gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ như bị cáo có nhân thân tốt, từng được tặng nhiều giấy khen trong công tác và hoạt động Đoàn, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, các bị hại đều có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Duy Nhật 11 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".