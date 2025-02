Xác định đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 là giải pháp quan trọng để tạo động lực phát triển mới, Bắc Giang đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết. Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là khuyến khích đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp.

Năm 2024, tỉnh Bắc Giang nằm trong tốp 10 xếp hạng Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương. Đóng góp vào chỉ số này có chỉ số thành phần là trình độ phát triển của doanh nghiệp.

Để tiếp tục duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số này trong năm 2025, tỉnh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, tham mưu triển khai các giải pháp nâng cao các chỉ số thành phần.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, việc duy trì chỉ số này cần có chính sách thúc đẩy phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Vì vậy, Sở tham mưu tiếp tục có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa; đổi mới công nghệ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; tài sản trí tuệ; phát triển thị trường công nghệ; phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ; xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực cạnh tranh để thúc đẩy doanh nghiệp tham gia thị trường khoa học công nghệ; phát triển, tăng số doanh nghiệp khoa học công nghệ…

Thực tế, những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp đã quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất, quản trị doanh nghiệp thay cho phương thức truyền thống.

Hàng loạt sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn, làm lợi lớn cho doanh nghiệp. Qua đó, tạo giá trị khác biệt, tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường.

Đơn cử, 5 năm qua, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đã có 106 đề tài, sáng kiến được đăng ký thực hiện, giá trị làm lợi cho Công ty 29,5 tỷ đồng.

Tiêu biểu là các sáng kiến như: Sử dụng than cám 5a.1 chạy máy lò khí hóa than Shell trong điều kiện thiếu than cám 4a.1, giá trị làm lợi 12 tỷ đồng; thiết kế, chế tạo, sửa chữa và lắp đặt, khôi phục hoạt động của đầu đốt khởi động 2 trong 1 của lò khí than Shell, giá trị làm lợi ước đạt 2,1 tỷ đồng…

Tuy nhiên, trên thực tế, một số doanh nghiệp vẫn còn khó khăn về nguồn vốn nên chưa quan tâm đầu tư cho công nghệ mới. Bên cạnh đó, chủ doanh nghiệp có tâm lý ngại thay đổi nên vẫn theo nếp cũ.

Áp dụng những tiến bộ khoa học và công nghệ giúp doanh nghiệp gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội địa phương ngày càng trở nên cấp thiết.

Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng cần nhanh chóng đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW vào cuộc sống, trong đó cần có chính sách đủ mạnh tạo động lực, khích lệ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cùng đó, tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, thu hút sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và toàn xã hội.

