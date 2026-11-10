Sáng 10/11, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang tiếp xã giao ông Thamer Mohammed A. Algosaibi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ảrập Xêút tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang nhận định, bên cạnh hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa và tôn giáo, giữa hai nước còn nhiều dư địa hợp tác. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đề xuất cơ chế phối hợp về dân tộc, tôn giáo

Chào mừng Đại sứ đến thăm Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Ảrập Xêút. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1999, còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa và tôn giáo.

Bộ trưởng nhận định, bên cạnh hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa và tôn giáo giữa hai nước còn nhiều dư địa hợp tác. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao hơn, đồng thời tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

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Thông tin về tình hình Việt Nam, Bộ trưởng cho biết, Hồi giáo là một trong 16 tôn giáo hoạt động hợp pháp. Việt Nam luôn tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng và sinh hoạt tôn giáo.

Về công tác dân tộc, Việt Nam có 54 dân tộc, trong đó có 53 dân tộc thiểu số. Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện để các dân tộc bình đẳng trong phát triển và thụ hưởng thành quả của công cuộc phát triển đất nước. Bộ trưởng cho rằng đây là lĩnh vực có nhiều tiềm năng để hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi và vận dụng.

Bộ trưởng nhấn mạnh, lĩnh vực dân tộc, tôn giáo còn nhiều tiềm năng để hai nước tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi và vận dụng. Bộ trưởng đề nghị Đại sứ giới thiệu cơ quan phù hợp của Ả-rập Xê-út để thiết lập quan hệ hợp tác với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, từng bước xây dựng cơ chế phối hợp. Đồng thời, mong muốn Đại sứ tiếp tục hỗ trợ tín đồ Hồi giáo Việt Nam trong các dịp hành hương.

Đại sứ Thamer Mohammed A. Algosaibi khẳng định luôn dành ưu tiên cho việc phát triển quan hệ với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tôn giáo. Ảnh: Lê Anh Dũng

Thúc đẩy hợp tác Halal và đào tạo nhân lực

Đối với lĩnh vực Halal, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang bày tỏ đồng tình với mong muốn thúc đẩy hợp tác, phát triển thị trường này. Bộ trưởng đề xuất phía Ảrập Xêút xem xét đầu tư dự án tại Việt Nam hoặc hai bên phối hợp thành lập doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm Halal.

Nhiều hướng hợp tác khác được đề cập gồm chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ đào tạo nhân lực, nghiên cứu tiêu chuẩn để sản phẩm có thể được cấp chứng nhận Halal. Bộ trưởng mong muốn hai nước đặt trọng tâm vào lĩnh vực này trong hợp tác kinh tế, góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu song phương.

Bộ trưởng cho biết Việt Nam có nhiều lao động đang làm việc tại Ảrập Xêút. Hai bên có thể tăng cường chi sẻ kinh nghiệm đào tạo, giúp người lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu về trình độ và nhu cầu làm việc tại nước bạn.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang tiếp xã giao ông Thamer Mohammed A. Algosaibi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ảrập Xêút tại Việt Nam. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tại buổi tiếp, Đại sứ Thamer Mohammed A. Algosaibi đánh giá cao quan hệ hợp tác Việt Nam - Ảrập Xêút, khẳng định luôn dành ưu tiên cho việc phát triển quan hệ với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tôn giáo.

Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, cũng như hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo với các đối tác phía Ảrập Xêút ngày càng thực chất, hiệu quả. Các nội dung hợp tác gồm giao lưu tôn giáo, hành hương, đào tạo, hỗ trợ cộng đồng và Halal.

Trên cơ sở trao đổi tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang giao Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục làm việc với Đại sứ quán để xây dựng bản ghi nhớ hợp tác. Bộ trưởng mong muốn Đại sứ sớm thông tin tới Chính phủ Ảrập Xêút nhằm thúc đẩy các nội dung này.