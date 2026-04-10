Ngày 10/4 tại Hà Nội, Sách điện tử Waka công bố thỏa thuận hợp tác với Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo (tiền thân là Quỹ học bổng Vừ A Dính), đồng thời phát động cuộc thi sáng tác Tình yêu quê hương - Biển đảo và công bố tài trợ cho các hoạt động hướng tới học sinh vùng cao, hải đảo.

Sự kiện đánh dấu việc ra mắt chuyên mục Tủ sách Biển đảo thuộc hệ sinh thái Tủ sách Thanh niên do Waka phát triển, với mục tiêu xây dựng nguồn tri thức số chính thống, góp phần bồi dưỡng lý tưởng sống, lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ.

Dự án có sự đồng hành của bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu.

Bà Trương Mỹ Hoa và đại diện Waka tại sự kiện.

Theo đại diện Waka, Tủ sách Biển đảo sẽ được đầu tư với danh mục nội dung đa dạng từ lịch sử, ký sự, hồi ký chiến sĩ đến văn học, thơ ca. Các ấn phẩm được phát hành dưới nhiều định dạng như ebook, audiobook và sách in giúp người trẻ tiếp cận thông tin về chủ quyền biển đảo một cách sinh động, hiện đại.

Cùng với đó, cuộc thi sáng tác Tình yêu quê hương - Biển đảo dành cho học sinh, sinh viên và những người yêu văn học trên toàn quốc, ở hai thể loại tản văn và truyện ngắn. Những tác phẩm xuất sắc sẽ được tuyển chọn, biên tập và xuất bản trong tuyển tập thuộc hệ thống Tủ sách Thanh niên, phát hành trên cả nền tảng số và sách giấy.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động nội dung, hai đơn vị cũng cam kết triển khai dự án Thư viện số cho học sinh biển đảo, cung cấp tài khoản đọc sách miễn phí cho học sinh tại Trường Sa, các vùng duyên hải và khu vực dân tộc thiểu số. Đồng thời, Waka sẽ trích 10% doanh thu từ các ấn phẩm thuộc dự án để đóng góp vào Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.