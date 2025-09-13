Sáng 13/9, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026. Buổi lễ có sự chứng minh và tham dự của lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng đông đảo đại biểu, học giả, Phật tử và hơn 850 tăng ni sinh của học viện.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh: Chu Lượng

Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội nhấn mạnh: Lễ khai giảng năm nay có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường phát triển hơn 40 năm của học viện. Đây không chỉ là nghi lễ thường niên mà còn là cột mốc quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực trí thức Phật giáo chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của Giáo hội và xã hội.

Theo báo cáo công tác đào tạo, hiện học viện có 855 tăng ni sinh và học viên đang tu học ở 3 cấp học: Cao đẳng, cử nhân (chính quy và liên thông) và sau đại học (thạc sĩ, Tiến sĩ). Chương trình đào tạo được thiết kế chặt chẽ, có sự phân tầng theo năng lực nhằm phát huy tối đa khả năng của người học.

Đặc biệt, hệ đào tạo sau đại học đã ghi dấu ấn khi chính thức đào tạo được 20 thạc sĩ và 2 tiến sĩ Phật học, đồng thời có 57 nghiên cứu sinh, trong đó 18 vị là trí thức, cư sĩ Phật tử. Đây là bước tiến quan trọng khẳng định vị thế của Học viện trong hệ thống giáo dục Phật giáo và nền học thuật Việt Nam.

Lan tỏa tinh thần Phật học trong đời sống

Song song với công tác đào tạo, học viện tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu, hội thảo khoa học gắn với thực tiễn. Trong năm qua, học viện đã phối hợp tổ chức nhiều hội thảo với các viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài Giáo hội, nổi bật như: Phật giáo với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia; tư tưởng Phật học Bắc truyền và ảnh hưởng tại Việt Nam; Phật giáo và quyền con người; Phật giáo với văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí...

Hòa thượng Thích Thanh Quyết trao bằng Tiến sĩ, thạc sĩ, cao đẳng Phật học cho các học viên; đồng thời trao tủ sách Phật Quang cho các trường và trao máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Chu Lượng

Tại buổi lễ, Học viện Phật giáo Việt Nam đã trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ và cao đẳng Phật học cho các tăng ni sinh hoàn thành chương trình đào tạo. Nhiều sinh viên xuất sắc được tuyên dương và khen thưởng.

Đặc biệt, Ban Tổ chức trao tặng Tủ sách Phật Quang với hơn 1.000 đầu sách cho các trường: THCS Minh Khai, THCS Lương Khánh Thiện, THCS xã Bình Lục (tỉnh Ninh Bình), Tiểu học Thanh Lân (phân hiệu Đảo Trần, Quảng Ninh) và Tiểu học Kim Đồng (phường Yên Tử, Quảng Ninh). Ngoài ra, em Nguyễn Quốc Cường, tân sinh viên Học viện Bưu chính Viễn thông có hoàn cảnh khó khăn, được nhận máy tính khuyến học. Hoạt động này thể hiện tinh thần nhân văn, từ bi và tri ân của Phật giáo đối với cộng đồng.

Trong phần đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ghi nhận thành tựu của Học viện và nhắc nhở tăng ni sinh nỗ lực tu học, rèn luyện Giới - Định - Tuệ, kết hợp tri thức Phật học và thế học để phụng sự đạo pháp, dân tộc.