Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông; bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo. Ảnh: Lê Anh Dũng

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông và bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo còn có đại diện Đại sứ quán Na Uy, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam; các bộ, ngành, tổ chức quốc tế cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước.

Việc xây dựng hệ thống dữ liệu tin cậy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông khẳng định: Việt Nam luôn nhất quán quan điểm bảo đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo điều kiện để mọi cộng đồng cùng phát triển.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Kể từ khi gia nhập Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (Công ước CERD) năm 1982, Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, triển khai nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo Thứ trưởng Y Thông, trong quá trình xây dựng Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước CERD lần thứ 6, việc xây dựng hệ thống dữ liệu tin cậy, cập nhật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa phản ánh khách quan kết quả thực hiện các chính sách, vừa là cơ sở để xây dựng những giải pháp phù hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Thứ trưởng Y Thông nhấn mạnh: "Một trong những yêu cầu quan trọng nhất là xây dựng hệ thống dữ liệu tin cậy và cập nhật. Dữ liệu không chỉ là những con số thống kê mà còn phản ánh một cách khách quan những kết quả đạt được, những thách thức còn tồn tại và là cơ sở quan trọng để hoạch định các chính sách phù hợp, hiệu quả hơn trong thời gian tới".

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Lê Anh Dũng

Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 21/12/1965 và có hiệu lực từ năm 1969.

Việt Nam gia nhập Công ước năm 1982 và thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ theo Điều 9 của Công ước. Sau khi Ủy ban CERD ban hành Khuyến nghị kết luận đối với Báo cáo quốc gia của Việt Nam năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1567/QĐ-TTg về triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban, tạo cơ sở quan trọng cho việc chuẩn bị Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước CERD lần thứ 6.



Hoàn thiện dữ liệu, thúc đẩy phát triển bao trùm

Phát biểu tại Hội thảo, bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người và bình đẳng dân tộc.

Theo bà, dữ liệu là nền tảng của quá trình hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng, giúp các quyết sách phản ánh đúng thực tiễn của mọi nhóm dân cư.

"Dữ liệu thường vô hình và hiếm khi xuất hiện trên các tiêu đề tin tức. Tuy nhiên, dữ liệu chính là cơ sở hạ tầng tiềm ẩn để xây dựng chính sách tốt. Dữ liệu đáng tin cậy, kịp thời và được phân tách sẽ giúp các chương trình phát triển tiếp cận được từng gia đình ở vùng sâu, vùng xa, thay vì chỉ phản ánh mức trung bình của một địa phương", bà Ramla Khalidi nhấn mạnh.

Theo bà Ramla Khalidi, mặc dù Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo, song để thực hiện mục tiêu "không ai bị bỏ lại phía sau", cần tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống dữ liệu chất lượng cao, đủ khả năng phản ánh chính xác tình hình của các nhóm yếu thế, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bà cho biết, kinh nghiệm quốc tế cho thấy đầu tư vào hệ thống dữ liệu là một trong những giải pháp hiệu quả nhất nhằm thúc đẩy phát triển bao trùm, nâng cao năng lực quản trị và xây dựng các chính sách công hiệu quả.

Đồng thời, khẳng định UNDP sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong quá trình chuẩn bị Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước CERD lần thứ 6.

Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng báo cáo CERD

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe đại diện Vụ Hợp tác quốc tế giới thiệu tổng quan về Công ước CERD, quá trình Việt Nam tham gia và thực hiện Công ước; đồng thời nghe các chuyên gia trình bày những khuyến nghị của Ủy ban CERD liên quan đến dữ liệu, rà soát hệ thống dữ liệu phục vụ theo dõi việc thực hiện Công ước và triển khai Quyết định số 1567/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm về thu thập, phân tích, sử dụng dữ liệu phục vụ xây dựng Báo cáo quốc gia. Ảnh: Lê Anh Dũng

Các chuyên gia trong nước và quốc tế cũng chia sẻ kinh nghiệm về thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu phục vụ xây dựng Báo cáo quốc gia; đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống dữ liệu trong lĩnh vực dân tộc và bình đẳng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước CERD lần thứ 6.

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, bà Hilde Solbakken, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam cho rằng, quá trình xây dựng báo cáo cần được khởi động từ sớm, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và tham khảo đầy đủ các khuyến nghị trước đây của Ủy ban CERD cũng như ý kiến của các tổ chức xã hội.

Theo bà, việc thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn trong thu thập dữ liệu, hoàn thiện pháp luật hay xử lý các vấn đề về phân biệt đối xử sẽ giúp báo cáo có tính thuyết phục và độ tin cậy cao hơn.

Phát biểu kết thúc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông khẳng định những tham luận, trao đổi và kinh nghiệm được chia sẻ tại Hội thảo là nguồn thông tin thực tiễn, có giá trị đối với công tác thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu phục vụ thực hiện Công ước CERD.

"Những kết quả của hội thảo hôm nay sẽ không chỉ là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện Báo cáo quốc gia theo yêu cầu của Ủy ban CERD, mà còn góp phần nâng cao chất lượng công tác thống kê, quản lý dữ liệu và hoạch định chính sách, hướng tới mục tiêu bảo đảm tốt hơn quyền bình đẳng của đồng bào các dân tộc thiểu số, thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững tại Việt Nam", Thứ trưởng Y Thông nhấn mạnh.