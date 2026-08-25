Từ những nguyên liệu vốn quen thuộc với mọi gian bếp Việt, Vietnam House Restaurant khéo léo kết hợp và sáng tạo, đưa tinh thần ẩm thực Việt Nam đương đại vào các món chay thanh đạm mà đậm đà, nhẹ nhàng mà vẫn đầy sức hấp dẫn.

Cùng khai thác những nguyên liệu quen thuộc của ẩm thực Việt, Vietnam House Restaurant mang đến hai cách thưởng thức món chay khác biệt. Nếu thực đơn gọi món tại Đồng Khởi mang đến cảm giác gần gũi của một bữa cơm Việt truyền thống, thì Union Square lại lựa chọn hình thức set menu giàu tính sáng tạo đương đại được sắp đặt trọn vẹn từ khai vị cho đến món tráng miệng, mang đến trải nghiệm thưởng thức trọn vẹn.

Thực đơn chay Vu Lan tại Vietnam House Restaurant @ Đồng Khởi mang đến 3 món ăn đặc biệt, được chế biến tinh tế, nêm nếm vừa vặn, vừa đủ ấn tượng nhưng vẫn thanh tao. Tiêu biểu là món nấm mối, nấm linh chi, nấm lộc nhung và nấm đùi gà kho tiêu, mang hương vị đậm đà, thơm nồng của tiêu, dùng cùng cơm trắng càng thêm bắt vị. Cùng với đó, đậu hũ áp chảo nhồi cà rốt, nấm mèo, đậu hũ nghiền và thì là có lớp vỏ ngoài vàng nhẹ, phần nhân mềm thơm, quyện cùng xốt cà chua đậm đà, làm nổi bật nét thanh nhẹ của món ăn.

Đặc biệt, súp bắp với bào ngư chay, đông trùng hạ thảo, nấm tuyết, nấm linh chi và nấm hương mang vị ngọt thanh, điểm xuyết chút dầu mè, đọng lại dư vị êm dịu sau mỗi lần thưởng thức.

Trong khi đó, Vietnam House Restaurant @ Union Square mang đến một hành trình ẩm thực chay cân bằng giữa tính truyền thống và sự sáng tạo với set thực đơn dành riêng cho tháng Vu Lan.

Mở đầu với món phở “Xiao Long Bao” nấm, rau củ và đông trùng hạ thảo, đánh thức vị giác của thực khách với phần nước dùng thanh ngọt và nhân nấm đậm đà. Nối tiếp là sự xuất hiện của bộ đôi khai vị - gỏi rau tiến vua, bí nụ, ớt chuông, nấm mối và bánh khọt chay nấm Tùng Lộ, đậu xanh và foam dừa. Trong khi món gỏi vỗ về vị giác nhờ sự tươi mát đặc trưng, bánh khọt lại hấp dẫn bởi lớp bánh vàng giòn, đậu xanh thơm bùi và lớp foam dừa mềm mại.

Đón chờ thực khách ở tâm điểm của trải nghiệm là hai lựa chọn món chính, lagu rau củ mang vị đậm đà, rau củ được hầm mềm thơm, kết hợp bánh mì Hải Phòng nóng giòn để thực khách thưởng thức trọn vẹn phần nước dùng hoặc phở khô chay với sự hòa quyện giữa sợi phở dai nhẹ, các loại rau củ và nấm. Nhẹ nhàng khép lại bữa ăn là món tàu hũ hoa nhài, nước gừng và cốt dừa, mang vị ngọt thanh cùng dư vị ấm áp.

Giữa nhịp sống tất bật, mùa Vu Lan là dịp để mỗi người chúng ta được sống chậm lại, tìm về với những giá trị thân thương và trân quý đấng sinh thành của mình. Tại Vietnam House Restaurant, tinh thần ấy được gửi gắm qua những món chay thanh lành, để mỗi cuộc sum vầy bên bàn ăn trở thành một ký ức đẹp của yêu thương và lòng biết ơn.

Tọa lạc ở trung tâm TP.HCM, Vietnam House Restaurant mang đến hai không gian trải nghiệm ẩm thực Việt Nam đương đại riêng biệt. Tại ngã tư Đồng Khởi - Mạc Thị Bưởi, Vietnam House Restaurant mang đến không gian thanh lịch với lối kiến trúc Pháp cổ điển, lưu giữ những nét đẹp di sản và giữ vững danh hiệu Michelin Selected trong 4 năm liên tiếp (2023 - 2026). Được ra mắt vào tháng 3/2026, chi nhánh nhà hàng Vietnam House Restaurant toạ lạc tại tầng 3 tòa nhà Union Square, mang đến một luồng gió mới với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, mở rộng trải nghiệm với trà chiều tinh tế và những ly cocktail tại không gian Champagne Bar cao cấp và riêng tư. Bên cạnh đó, Vietnam House Restaurant còn nâng tầm trải nghiệm với hệ thống phòng VIP riêng biệt, lý tưởng cho các buổi gặp mặt hoặc tiếp đãi đối tác thân mật. Địa chỉ: Vietnam House Restaurant @ Đồng Khởi 93-95-97 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM Vietnam House Restaurant @ Union Square Tầng 3 - 171 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM Thời gian phục vụ: Bữa trưa | Thứ 2 - Chủ Nhật | 11:00 - 14:30 Bữa tối | Thứ 2 - Chủ Nhật | 17:00 - 22:00

Ngọc Minh