Bún riêu, bún bò chay trong căn nhà cổ Ẩn trong căn nhà xây từ những năm 1920 tại phố Châu Long (Ba Đình), Chay Vỉa hè vẫn giữ mái ngói, cửa gỗ, tường gạch cũ và cách phục vụ khá đặc biệt. Khách tự xếp hàng trước quầy, gọi món rồi bê đồ ăn về bàn để thưởng thức những món chay dân dã như bún riêu, bún bò, bánh mì pate, nem cuốn, nấm thính,... Bún riêu, bún bò hay gỏi cuốn là những món ăn được thực khách yêu thích tại quán. Ảnh: Chay vỉa hè Món hút khách nhất là bún riêu chay. Nước dùng nấu từ rau củ có vị chua dịu, ngọt thanh, bên trên đầy đặn đậu phụ, nấm và rau. Người thích vị đậm hơn có thể thử bún bò Huế thơm mùi mắm ruốc chay. Buổi tối còn có lẩu riêu nóng hổi với rau xanh mướt mát, nấm và đồ nhúng. Quán phục vụ trong khoảng 11h-13h30 và 17h-21h, nghỉ trưa Chủ nhật. Giá mỗi món dao động từ 15.000-40.000 đồng, không chỉ khách Việt Nam mà du khách nước ngoài cũng vô cùng thích thú khi trải nghiệm. Nhiều khách nước ngoài thích thú trải nghiệm bánh mì pate chay của nhà hàng. Ảnh: Nguyễn Huy

Đặc sản ba miền trên mâm cơm chay Điểm đặc biệt của Dana Vegan House (phố Đông Thái, Hoàn Kiếm) không chỉ nằm ở căn nhà gỗ ba gian gần 100 tuổi được chuyển từ Nam Định về Hà Nội, với mái ghép từ hàng nghìn miếng giấy dó, mà còn ở thực đơn chay lấy cảm hứng từ đặc sản nhiều vùng miền. Gạo Séng Cù, nấm Châu Thành, bánh đa làng Kế, rau Mộc Châu, hạt sen Huế, tiêu xanh Phú Quốc... được chế biến thành những món ăn quen thuộc trên mâm cơm Việt khắp ba miền, ví như cơm niêu, nấm rang muối, bánh khoải Mường Khương sốt đậu xị hay cơm niêu. Nấm rang muối có lớp ngoài giòn thơm, bên trong vẫn mọng, cơm niêu nóng ăn cùng các món rau củ đậm vị là lựa chọn được nhiều nhóm khách yêu thích. Đi đông người, thực khách có thể gọi mâm cơm 2-4 người với giá khoảng 500.000-800.000 đồng, vừa dễ chia sẻ vừa thử được nhiều món. Nhà hàng mở cửa 11h-13h30 và 17h30-21h30 hằng ngày.

Món chay Việt được biến tấu hiện đại Nằm trên phố Bùi Thị Xuân (Hà Nội), Chay Vị Lai tạo dấu ấn bằng cách biến những nguyên liệu chay quen thuộc thành món ăn chỉn chu, nhiều tầng hương vị. Không chạy theo kiểu giả mặn, nhà hàng chú trọng vào khai thác độ giòn, mềm, béo hay vị ngọt tự nhiên của những nguyên liệu rau củ, nấm, đậu phụ.. Một bữa ăn có thể bắt đầu bằng súp ngô nấm ngọt thanh hay gỏi xoài chua cay, sau đó đến đậu non sốt nấm mềm béo, mì xào rau tiến vua giòn sần sật hoặc sake kho đậu phụ đậm vị. Không những vậy, tại đây còn có những món sử dụng nguyên liệu ít gặp trong bữa chay thông thường như nấm morel, kết hợp với mì Ý và rượu vang trắng, giúp thực đơn có thêm nét mới lạ. Món ăn được trình bày đẹp, khẩu phần phù hợp để gọi chung nên nhóm đông người có thể thử nhiều món trong một bữa. Không gian nhiều cây xanh, hồ nước và những khoảng ngồi riêng tư cũng tạo nên phong cách thanh nhã đặc trưng của Vị Lai. Giá món phổ biến khoảng 85.000-205.000 đồng. Nhà hàng phục vụ khoảng 10h30-14h và 17h30-21h/22h tùy ngày.

Món chay sáng tạo trong biệt thự Pháp cổ Nằm trong căn biệt thự Pháp hơn 100 tuổi trên phố Quán Thánh, tên nhà hàng là "Hồi" mang ý nghĩa quay trở về với sự thuần khiết, nguyên bản đôi khi bị lãng quên giữa nhịp sống bận rộn. Tinh thần này cũng được đưa vào thực đơn với những nông sản quen thuộc được biến tấu theo phong cách Việt kết hợp Âu, Á, đáp ứng đa dạng khách hàng, bao gồm cả khách nước ngoài. Đồ ăn của chay Hồi đem lại nhiều bất ngờ về vị giác. Ảnh: Chay Hồi quán Món bán chạy nhất là pate làm từ 3 loại nấm và hạt sen, béo bùi, ăn cùng mứt bí đỏ thoảng hương hoa hồi. Khoai lang ngàn lớp sốt truffle cũng được nhiều khách yêu thích nhờ lớp ngoài giòn, bên trong mềm dẻo, thơm mùi nấm. Ngoài ra còn có gỏi đậu rồng sa tế, bún mẹt, nem cuốn, mì khoai lang, pizza chay và các loại lẩu. Nước dùng được ninh nhiều giờ từ rau củ và mía để lấy vị ngọt thanh. Nhà hàng nằm trên phố Quán Thánh, mở cửa 9h30-14h và 17h-21h30 hàng ngày, mức ăn khoảng 300.000 đồng/người.