Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh "đầu trăn" khổng lồ xuất hiện giữa dòng suối trong khu thắng cảnh Ngọc Hoàng Câu trên núi Tùng Sơn (tỉnh Hà Nam).

Ảnh: Jimu news

Theo những du khách ghé thăm khu thắng cảnh, "đầu trăn" có đôi mắt sắc lạnh, "thoắt ẩn thoắt hiện" giữa làn nước khiến người chứng kiến rùng mình.

Tuy nhiên, ban quản lý khu danh thắng xác nhận, đây thực chất là một tảng đá được sơn vẽ hình đầu trăn nhằm tạo điểm nhấn cho du khách.

Một số người tỏ ra hứng thú với chiếc "đầu trăn", cho rằng đây là điểm độc đáo của khu danh thắng. Có người lại cho rằng, hình ảnh này gây cảm giác sợ hãi, ám ảnh, không phù hợp với khu du lịch.

Trước nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, "tác phẩm nghệ thuật" này hiện được che lại để sửa đổi.

Ảnh: Jimu news

Một du khách nhận định: "Có bao nhiêu điều đẹp đẽ trên đời có thể khắc họa, tại sao lại chọn thứ khiến nhiều người sợ hãi?". Trong khi nhiều cư dân mạng bày tỏ: "Nhìn qua màn hình điện thoại thôi tôi còn thấy sợ" hay "Tảng đá cả trăm triệu năm tuổi rồi mà họ vẫn không để yên"...

Khu danh thắng Ngọc Hoàng Câu nằm ở tỉnh Hà Nam, được ví như “chốn bồng lai giữa hạ giới” với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và hoang sơ. Nơi đây nổi bật với những vách núi đá dựng đứng, thác nước trắng xóa, dòng suối trong vắt uốn lượn qua thung lũng và thảm thực vật xanh mướt quanh năm.

Ngọc Hoàng Câu còn gắn liền với nhiều truyền thuyết dân gian về Ngọc Hoàng Đại Đế, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chiêm bái và trải nghiệm hành trình hòa mình cùng thiên nhiên.

(Theo 163.com, Hk01)