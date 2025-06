Chiều nay (15/6), trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh bảng hiệu trụ sở phường Thuận An tại Bình Dương. Đáng chú ý, ngay phía trên dòng chữ phường Thuận An của bảng hiệu có ghi nội dung “Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ Việt Nam”, kèm theo địa chỉ số 289, đường Hưng Định 31, khu phố Hưng Thọ, phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hình ảnh trụ sở giả được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: MXH

Ngay sau khi hình ảnh này xuất hiện, người dùng mạng xã hội tỏ ra lạ lẫm, bất ngờ. Một số ý kiến cho rằng chính quyền làm bảng hiệu trước để chờ ngày chính thức sáp nhập với TPHCM.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, hình ảnh nói trên là giả. Có thể bức ảnh được tạo lập bằng công nghệ AI, đăng tải với mục đích 'câu like' 'câu view'. Hiện nay bảng hiệu tại khu vực nói trên vẫn đang để nội dung “Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân phường Hưng Định”, địa chỉ trên bảng hiệu vẫn để là phường Hưng Định, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo ghi nhận của PV vào tối cùng ngày, bảng hiệu trụ sở phường Hưng Định vẫn được giữ nguyên như trước đây, chưa có sự thay đổi như hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội.

Bảng hiệu trụ sở phường Hưng Định hiện tại. Ảnh chụp lúc 19h18 ngày 15/6/2025.

Về việc sáp nhập cấp xã, phường, trước đó tỉnh Bình Dương đã công bố danh sách. Riêng tại TP Thuận An sẽ thành lập phường Thuận An mới trên cơ sở sáp nhập phường An Thạnh, phường Hưng Định và xã An Sơn; trụ sở phường Thuận An mới đặt tại trụ sở phường Hưng Định hiện tại.