Ngô Diệc Phàm trở thành tâm điểm mạng xã hội trong 2 ngày qua. Các nền tảng mạng xã hội lan truyền tin đồn tài tử đã được ân xá, thoát án tù và đang trong giai đoạn chờ về Canada - quê hương của anh.

Ngô Diệc Phàm được đồn đã ra tù, sắp trở về Canada.

Trên Weibo, từ khóa "Ngô Diệc Phàm đã ra tù, sẽ trở về Canada?!" thu hút hàng chục triệu lượt xem, bình luận.

Tuy nhiên, tin đồn trên nhanh chóng bị bác bỏ. Tháng 11/2023, tài tử bị Tòa án nhân dân cấp 3 thành phố Bắc Kinh tuyên án tù 13 năm. Sau khi chấp hành hình phạt, anh sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc.

"Diệc Phàm mới chấp hành án chưa đầy 3 năm. Do đó, anh cần phải chấp hành án thêm 8 năm nữa - tức đến năm 2034 mới được xem xét có được ân xá hay không", nguồn tin tiết lộ.

Đây không phải lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm đối diện với loạt tin đồn. Theo giới truyền thông, dù đã ở tù, tài tử trở thành mục tiêu của báo lá cải. Một người tự nhận là bạn tù lan truyền tin nam nghệ sĩ đã qua đời trong trại giam.

Tuy nhiên, trang 163 sau đó bác bỏ và cho biết sức khỏe của Ngô Diệc Phàm vẫn ổn định, không gặp vấn đề nghiêm trọng trong thời gian chấp hành án.

Tài tử sụp đổ danh tiếng vì vướng loạt scandal.

Ngô Diệc Phàm từng là ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên có sức ảnh hưởng hàng đầu tại Trung Quốc. Sự nghiệp tài tử sụp đổ sau khi bạn gái cũ Đô Mỹ Trúc tố cáo bị anh cưỡng hiếp năm 17 tuổi. Sau đó, nhiều cô gái cũng lên tiếng về hành vi xấu xa của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm chính thức bị giam giữ hình sự từ cuối tháng 7/2021. Anh đối diện các cáo buộc hiếp dâm trẻ vị thành niên, cưỡng dâm tập thể, sử dụng ma túy, quay trộm video đồi bại, môi giới mại dâm, lừa đảo các cô gái trẻ… Vụ scandal của Ngô Diệc Phàm được đánh giá nghiêm trọng và phức tạp nhất trong showbiz Hoa ngữ từ trước tới nay.

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu