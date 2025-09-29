Theo Andrew, có thể nhiều người không biết rằng khoảng cách thực sự về mặt địa lý giữa Nga và Mỹ chỉ vỏn vẹn vài km trên eo biển Bering thuộc Thái Bình Dương.

“Quần đảo Diomede là nơi có 2 hòn đảo cách nhau 3,8km. Đảo lớn, gần Nga hơn, thuộc chủ quyền Nga và có tên Ostrov Ratmanova. Đảo nhỏ, mang tên Little Diomede, gần lãnh thổ Mỹ, thuộc về Mỹ.

Điều đó có nghĩa là vào mùa đông, khi mặt biển đóng băng, bạn có thể đi bộ từ Mỹ sang Nga chỉ trong 20 phút”, Andrew nói.

Khoảng cách gần nhất giữa 2 hòn đảo là khoảng 3,8km. Ảnh: GeoFacts

Tuy nhiên, ông Opik Ahkinga - điều phối viên môi trường tại đảo nhỏ Little Diomede, lại đưa ra những thông tin có thể khiến nhiều du khách thất vọng.

Trả lời trong một cuộc phỏng vấn với Science Magazine, ông Ahkinga cho biết từ năm 2012 đến nay, vùng biển giữa 2 hòn đảo đã không hề đóng băng do biến đổi khí hậu.

Cuộc sống trên đảo Diomede Nhỏ (thuộc Mỹ). Ảnh: The Guardian

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân trên đảo nhỏ Little Diomede. Bởi họ cần băng đóng đủ dày để đào đường băng cho phi cơ nhỏ hạ cánh để vận chuyển nhu yếu phẩm, hàng hóa hay thư từ.

Hiện nay, chỉ có thể di chuyển tới đây bằng trực thăng, nếu thời tiết cho phép. Tuy nhiên, chi phí vì thế cũng tốn kém hơn rất nhiều.

Trong khi đó, đảo Ratmanova không có dân cư sinh sống do được sử dụng làm căn cứ quân sự của Nga.

Đường băng cho phi cơ nhỏ hạ cánh để vận chuyển nhu yếu phẩm, hàng hóa hay thư từ. Ảnh: The Guardian

Du khách chỉ có thể tham quan đảo nhỏ Little Diomede (Mỹ). Khách ra đảo nhỏ cần thư cấp phép. Trong một vài năm trở lại đây, du khách có thể lựa chọn các chuyến bay thương mại theo mùa của hãng Bering Air bay từ Nome đến đảo nhỏ Little Diomede.

Ngoài ra, một hãng trực thăng tư nhân có tên Erickson Aviation cũng phục vụ các chuyến bay tới hòn đảo đặc biệt này.

Do trên đảo Little Diomede không có nhà nghỉ hay khách sạn, du khách cần chuẩn bị kỹ lưỡng và liên hệ trước với cư dân địa phương. Ngoài khách du lịch, đảo còn thường xuyên đón tiếp các đoàn nghiên cứu và người dân Alaska từ đất liền tới thăm.