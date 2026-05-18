Thực phẩm dinh dưỡng y học KetoVie® 4:1 – Hương Vani của Tập đoàn Ajinomoto.

Thiết kế như một bữa ăn tiện lợi

Theo thông tin từ Công ty Ajinomoto Việt Nam, thực phẩm dinh dưỡng y học KetoVie® 4:1 – Hương Vani là sản phẩm dạng lỏng, có thể sử dụng như một bữa ăn tiện lợi cho người bệnh với sự giám sát của nhân viên y tế. Sản phẩm có thể dùng làm bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối, giúp đa dạng thực đơn và hỗ trợ người bệnh duy trì chế độ ăn keto dễ dàng hơn. Sản phẩm được sản xuất bởi Công ty Ajinomoto Cambrooke (Massachusetts, Mỹ).

Bên cạnh đó, công thức của KetoVie® 4:1 được thiết kế với nhiều thành phần quan trọng cho chế độ ăn keto. Theo nhà sản xuất, sản phẩm sử dụng 100% đạm whey gồm đạm whey cô đặc và đạm whey thủy phân, hỗ trợ cải thiện các vấn đề tiêu hóa. Công thức cũng bổ sung chất béo triglyceride chuỗi trung bình (MCT) giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh ra từ chế độ ăn keto.

Ngoài ra, sản phẩm còn bổ sung chất xơ giúp cải thiện tình trạng táo bón thường gặp khi áp dụng chế độ keto cổ điển; carnitine hỗ trợ quá trình sinh ceton, cải thiện nhu động dạ dày; cùng 28 vitamin và khoáng chất, trong đó có vitamin D, canxi, phospho và vitamin K nhằm hỗ trợ sức khỏe xương cho người bệnh.

Hỗ trợ người bệnh tiếp cận chế độ ăn keto dễ dàng hơn

Một trong những khó khăn lớn nhất của hỗ trợ điều trị bằng chế độ ăn keto là khả năng tuân thủ lâu dài. Việc tính toán nguyên liệu, cân chỉnh tỉ lệ chất béo, đạm, tinh bột trong từng bữa ăn đòi hỏi nhiều thời gian và kiến thức chuyên môn.

Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng các chuyên gia dinh dưỡng và Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2 xây dựng Bộ Thực đơn keto với các món ăn giàu chất béo, đảm bảo đúng tỉ lệ keto mà vẫn phù hợp khẩu vị người Việt; đồng thời tổ chức các lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto miễn phí dành cho bệnh nhân và người nhà, nhằm hỗ trợ người bệnh tiếp cận chế độ ăn này thuận tiện hơn trong thực tế. Các lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto hiện đang được Ajinomoto Việt Nam tổ chức định kì hàng tháng tại khu vực Hà Nội và TP.HCM.

Đại diện Ajinomoto Việt Nam chia sẻ: “Việc mở rộng sang lĩnh vực dinh dưỡng y học chuyên biệt cho thấy hướng đi mới của Ajinomoto Việt Nam trong hành trình đóng góp giải quyết các vấn đề về thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, bên cạnh những sáng kiến dinh dưỡng đã triển khai trước đó như Dự án Bữa ăn học đường, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em. Thông qua những dự án thiết thực này, Ajinomoto Việt Nam hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về Axit amin” (“AminoScience”)”.

(Nguồn: Ajinomoto Việt Nam)