Tối 11/10, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cho biết, đơn vị này đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấy thiết bị kích thích dây thần kinh phế vị (VNS) cho một bệnh nhân bị động kinh kháng thuốc.

Theo đó, người bệnh là nam thanh niên 17 tuổi, mắc bệnh động kinh kéo dài 15 năm. Dù đã trải qua điều trị nội khoa và phẫu thuật, các cơn động kinh vẫn xuất hiện với tần suất 5-10 lần mỗi ngày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống.

Ca phẫu thuật được tiến hành bằng kỹ thuật VNS, xâm lấn tối thiểu với đường mổ nhỏ, ít mất máu. Phương pháp này sử dụng thiết bị cấy ghép để kích thích điện vào dây thần kinh phế vị, từ đó điều hòa hoạt động não bộ và giảm tần suất, mức độ các cơn động kinh. Đây được đánh giá là phương pháp có độ an toàn cao, thời gian hồi phục nhanh và có thể mở rộng chỉ định cho nhiều nhóm bệnh nhân khác nhau.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật bằng phương pháp VNS cho bệnh nhân động kinh. Ảnh: BVCC

PGS.TS.BS Nguyễn Minh Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược cho biết: "Động kinh kháng thuốc là một trong những thách thức lớn của y học hiện nay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng sống của người bệnh. Trong khi điều trị nội khoa là nền tảng, vẫn còn một tỷ lệ không nhỏ người bệnh không đáp ứng với thuốc và cần đến các phương pháp can thiệp ngoại khoa".

TS.BS Trương Thanh Tình, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh cho biết, sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị động kinh tại Việt Nam mà còn mở ra định hướng phát triển dài hạn cho ngành Ngoại thần kinh trong nước.

"Việc triển khai thành công kỹ thuật VNS đầu tiên tại Việt Nam là minh chứng cho năng lực chuyên môn và khả năng làm chủ kỹ thuật của đội ngũ phẫu thuật viên", bác sĩ Tình nhấn mạnh.

TS.BS Trương Thanh Tình, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh chia sẻ về kỹ thuật VNS. Ảnh: BVCC

Bên cạnh những ưu thế vượt trội, các chuyên gia cũng chỉ ra những thách thức trong việc triển khai rộng rãi kỹ thuật này, từ chi phí điều trị đến yêu cầu về trang thiết bị và nhân lực chuyên môn.

Theo bác sĩ Tình, trong 5-10 năm tới, điều trị động kinh kháng thuốc sẽ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ nhờ kết hợp phẫu thuật ít xâm lấn với các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và các thiết bị thần kinh thế hệ mới, mở ra kỷ nguyên điều trị toàn diện hơn cho người bệnh.